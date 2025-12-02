Opinión
Hallan el cadáver de una influencer de belleza en una maleta

Su exnovio confesó los hechos

2 de diciembre de 2025 - 1:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Stefanie Pieper (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La maquillista e influencer de belleza austríaca Stefanie Pieper fue encontrada sin vida en un bosque de Eslovenia, una semana después de su desaparición. Tenía 31 años.

El cadáver fue descubierto dentro de una maleta tras la confesión de su exnovio, Patrik M., quien la estranguló hasta causarle la muerte.

La policía detuvo a Patrik cuando intentó prender en fuego su vehículo para destruir pruebas del crimen. Tras confesar el hecho, condujo a las autoridades hasta el lugar donde estaba el cuerpo de Pieper.

Dos familiares varones del sospechoso también se encuentran bajo arresto por el caso. 

Stefanie había desaparecido después de regresar a casa de una fiesta de Navidad el pasado domingo 23 de noviembre, según la Policía Estatal de Estiria.

“Los agentes de la Oficina de Policía Criminal del Estado de Estiria están llevando a cabo más investigaciones”, comunicaron.

La joven compartía contenido sobre música y belleza, además de sus colaboraciones con marcas, como IQ Beauty Of Course, de la que era embajadora. También era cantante y compositora y estudió derecho en la Universidad de Graz.

ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
