27 de noviembre de 2025
83°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Acusan a tres hombres por la muerte a tiros de la influencer De La Rosa en Los Ángeles

Dos hombres, ambos de 27 años, fueron arrestados y se ha emitido una orden de arresto para un tercer implicado, de 21 años

27 de noviembre de 2025 - 9:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La influencer y cantante De la Rosa. (Suministrada)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

LOS ANGELES — Fiscales acusaron a tres hombres el miércoles de asesinato por la muerte de María De La Rosa, de 22 años, quien fue baleada el fin de semana mientras estaba sentada en un automóvil estacionado en Los Ángeles.

De La Rosa, una artista latina, estaba con otras dos personas el sábado por la mañana en el vecindario de Northridge cuando tres hombres se acercaron al automóvil y exigieron dinero, manifestaron los fiscales. Luego, según los fiscales, dispararon varias veces, hiriendo a los tres ocupantes.

De La Rosa murió más tarde en un hospital. Las otras dos víctimas sufrieron heridas críticas, dijeron las autoridades.

El fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, afirmó en un comunicado de prensa el miércoles: “Este fue un ataque despiadado y dirigido que le robó la vida de una joven y artista e infligió un trauma profundo y duradero a su familia y a los dos sobrevivientes”.

Un hombre de 27 años fue arrestado el mismo día, y otro de 27 años fue arrestado al día siguiente. Se ha emitido una orden de arresto para un tercer implicado, de 21 años. No se pudo contactar a los abogados de los dos primeros para obtener comentarios.

Todos son de Northridge y fueron acusados de un cargo grave de asesinato y dos cargos graves de intento de robo en segundo grado.

De La Rosa tiene más de 40,000 seguidores en Instagram y lanzó un sencillo en agosto llamado “No me llames”. Bajo su publicación más reciente en Instagram, muchas personas reconocieron y comentaron sobre su muerte, incluido Jimmy Humilde, fundador del sello discográfico Rancho Humilde.

Tags
AsesinatosLos Ángelesinfluencer
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
