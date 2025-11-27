Acusan a tres hombres por la muerte a tiros de la influencer De La Rosa en Los Ángeles

LOS ANGELES — Fiscales acusaron a tres hombres el miércoles de asesinato por la muerte de María De La Rosa, de 22 años, quien fue baleada el fin de semana mientras estaba sentada en un automóvil estacionado en Los Ángeles.

De La Rosa, una artista latina, estaba con otras dos personas el sábado por la mañana en el vecindario de Northridge cuando tres hombres se acercaron al automóvil y exigieron dinero, manifestaron los fiscales. Luego, según los fiscales, dispararon varias veces, hiriendo a los tres ocupantes.

De La Rosa murió más tarde en un hospital. Las otras dos víctimas sufrieron heridas críticas, dijeron las autoridades.

El fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, afirmó en un comunicado de prensa el miércoles: “Este fue un ataque despiadado y dirigido que le robó la vida de una joven y artista e infligió un trauma profundo y duradero a su familia y a los dos sobrevivientes”.

Un hombre de 27 años fue arrestado el mismo día, y otro de 27 años fue arrestado al día siguiente. Se ha emitido una orden de arresto para un tercer implicado, de 21 años. No se pudo contactar a los abogados de los dos primeros para obtener comentarios.

Todos son de Northridge y fueron acusados de un cargo grave de asesinato y dos cargos graves de intento de robo en segundo grado.