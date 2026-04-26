Banda local llega como finalista al Tiny Desk y pide el voto de los boricuas

La banda puertorriqueña “Derek Novah y Los Skokiaans” ha logrado posicionarse entre los Top 50 finalistas del Tiny Desk Contest 2026, una competencia musical organizada por NPR Music que reúne a miles de artistas emergentes de todo el mundo.

Con su tema original “De ganster no tiene nah”, la agrupación presenta una propuesta de salsa fresca que mezcla tradición, calle y sonidos contemporáneos, destacándose entre más de 6,000 artistas participantes de Latinoamérica.

“Representamos la juventud, nuestras raíces y la continuidad de la salsa como herencia cultural. Es una propuesta que honra a los artistas que abrieron el camino y la proyecta hacia el futuro”, expresó el cantante Derek Novah en declaraciones escritas.

La fecha límite para votar es el domingo, 26 de abril de 2026, según reza el comunicado.

La banda hace un llamado urgente al público puertorriqueño y a la comunidad latina a nivel global para que apoyen su propuesta en esta fase final, que se define mediante votación pública. Para la agrupación ganar esta competencia representaría una oportunidad histórica para ellos y para Puerto Rico, incluyendo la posibilidad de realizar una gira con NPR Music. El grupo amplificaría su música a nivel internacional y para continuar promoviendo la salsa como un género vigente y en evolución dentro de la escena global.

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