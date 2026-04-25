“El calentón con Sonia Valentín” celebrará su primer aniversario con transmisión especial desde el Teatro Tapia

El programa radial de análisis y noticias “El calentón con Sonia Valentín” celebrará su primer aniversario el próximo martes, 28 de abril, con una transmisión especial en vivo desde el histórico Teatro Tapia en el Viejo San Juan.

El espacio, que se transmite de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. por Radio Isla 1320, se ha consolidado en su primer año como una de las propuestas más dinámicas del análisis noticioso en Puerto Rico. Con un estilo directo, sin filtros y enfocado en la discusión de temas actuales, política y entrevistas de interés público, el programa ha logrado conectar con una audiencia ávida de información clara y debate crítico.

La celebración marcará un año desde su estreno, el 28 de abril de 2025, y contará con una edición especial abierta al público. Además de su transmisión radial, el programa se podrá ver en vivo a través de TeleOnce, canal 11.1, así como en las plataformas digitales de @Radioislatv y @SoniaValentin.

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Valentín, quien lidera el espacio, expresó su entusiasmo por este primer aniversario: “Este primer año ha sido un ejercicio de compromiso con el país, de escuchar y cuestionar sin miedo. ‘El calentón’ nace de la necesidad de provocar conversaciones importantes, y celebrar este aniversario junto al público es reafirmar que ese diálogo sigue más vivo que nunca”.

La comunicadora, quien cuenta con una sólida trayectoria en medios y producción de contenido, continúa la expansión de su visión a través de Entr3medios, su plataforma multimedia desde la cual desarrolla nuevos proyectos enfocados en informar, educar y generar impacto social.

Por su parte, el gerente general de la estación, Armando Valdés, destacó el impacto del programa en la oferta radial: “‘El calentón con Sonia Valentín’ ha elevado el nivel de la conversación en la radio puertorriqueña. Su autenticidad, profundidad y conexión con la audiencia lo han convertido en un pilar de nuestra programación y en un referente del análisis noticioso”.

Se exhorta a las personas interesadas en asistir al evento a llegar al Teatro Tapia antes de las 10:00 a.m., a fin de garantizar su acceso previo al inicio de la transmisión en vivo.

Como parte de la celebración, los asistentes tendrán la oportunidad de participar gratuitamente en una rifa de múltiples premios. Además, el evento contará con la participación de invitados especiales que se sumarán a esta transmisión conmemorativa.

La actividad promete ser una experiencia memorable que combina periodismo en vivo, interacción con la audiencia y un ambiente festivo, reafirmando el compromiso del programa con su público y con el país.