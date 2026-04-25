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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

José Rivas presenta su libro en Bogotá

El esposo de la comediante Norwill Fragoso compartió su escrito con Latinoamérica

25 de abril de 2026 - 5:55 PM

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"Despierta tu poder" se presentó por primera vez en la Feria del Libro más importante de Latinoamérica. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El “coach” de vida certificado José Rivas expande cada vez más su mensaje de transformación personal al presentar su primer libro, “Despierta tu poder”, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, considerada la más importante de Latinoamérica. Esta participación marca un hito significativo en su trayectoria al llevar su obra a una audiencia internacional de la mano de Ediciones Enserio.

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“Me siento agradecido y emocionado de esta oportunidad que ha sido un sueño hecho realidad. Saber que este libro puede ayudar a muchos más es una bendición”, expresó Rivas durante su presentación.

“Despierta tu poder” es una obra que nace del deseo genuino de acompañar a las personas en su crecimiento personal y transformación interior. Durante años, Rivas se ha destacado por brindar consejos y recomendaciones a familias a través de su plataforma Escuela de Padres, un espacio de orientación y reflexión que recientemente amplió su alcance con el lanzamiento de su propio podcast. Su vocación de servicio y su pasión por el desarrollo humano lo han posicionado como un referente en temas de crianza consciente, bienestar emocional y liderazgo personal.

El libro es el resultado de un proceso creativo profundamente personal, en el que el autor entrelaza experiencias de vida con preguntas poderosas que invitan al lector a reflexionar, cuestionar y actuar. Cada capítulo está diseñado para facilitar una mirada interior, identificar creencias limitantes y abrirse a nuevas posibilidades.

“Estoy convencido de que las experiencias que vivimos no llegan por casualidad, sino que tienen un propósito. Por eso, este libro no solo cuenta parte de mi historia, sino que busca ser una herramienta para que cada persona descubra que ya posee dentro de sí todo lo necesario para transformar su realidad”, afirmó Rivas.

Además, el autor expresó su gratitud hacia su compañera de vida, la actriz y educadora Norwill Fragoso, a quien reconoce como una pieza clave en este proceso creativo. “Ella ha sido la bujía que me impulsó a materializar este sueño que, por mucho tiempo, estuvo guardado”, compartió.

El libro está disponible en The Bookmark, en Amazon y en librerías participantes.

Desde niña, Norwill Fragoso ha estado relacionada con el mundo de las artes escénicas.Estudió en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, donde completó un bachillerato interdisciplinario, individualizado en Teatro en la Comunidad. También posee estudios postgraduados en Literatura Puertorriqueña y espera completar su título de maestría en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. A través de la organización Miss Universe Puerto Rico ha sido parte de la preparación de reinas de belleza como profesora de proyección y oratoria.
1 / 13 | La carrera de Norwill Fragoso en fotos . Desde niña, Norwill Fragoso ha estado relacionada con el mundo de las artes escénicas. - Alexis Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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