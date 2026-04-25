José Rivas presenta su libro en Bogotá

El “coach” de vida certificado José Rivas expande cada vez más su mensaje de transformación personal al presentar su primer libro, “Despierta tu poder”, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, considerada la más importante de Latinoamérica. Esta participación marca un hito significativo en su trayectoria al llevar su obra a una audiencia internacional de la mano de Ediciones Enserio.

“Me siento agradecido y emocionado de esta oportunidad que ha sido un sueño hecho realidad. Saber que este libro puede ayudar a muchos más es una bendición”, expresó Rivas durante su presentación.

“Despierta tu poder” es una obra que nace del deseo genuino de acompañar a las personas en su crecimiento personal y transformación interior. Durante años, Rivas se ha destacado por brindar consejos y recomendaciones a familias a través de su plataforma Escuela de Padres, un espacio de orientación y reflexión que recientemente amplió su alcance con el lanzamiento de su propio podcast. Su vocación de servicio y su pasión por el desarrollo humano lo han posicionado como un referente en temas de crianza consciente, bienestar emocional y liderazgo personal.

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El libro es el resultado de un proceso creativo profundamente personal, en el que el autor entrelaza experiencias de vida con preguntas poderosas que invitan al lector a reflexionar, cuestionar y actuar. Cada capítulo está diseñado para facilitar una mirada interior, identificar creencias limitantes y abrirse a nuevas posibilidades.

“Estoy convencido de que las experiencias que vivimos no llegan por casualidad, sino que tienen un propósito. Por eso, este libro no solo cuenta parte de mi historia, sino que busca ser una herramienta para que cada persona descubra que ya posee dentro de sí todo lo necesario para transformar su realidad”, afirmó Rivas.

Además, el autor expresó su gratitud hacia su compañera de vida, la actriz y educadora Norwill Fragoso, a quien reconoce como una pieza clave en este proceso creativo. “Ella ha sido la bujía que me impulsó a materializar este sueño que, por mucho tiempo, estuvo guardado”, compartió.

El libro está disponible en The Bookmark, en Amazon y en librerías participantes.