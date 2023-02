Quienes conocen a la actriz Norwill Fragoso saben que la también comediante es todo sonrisas. Su vida, como acostumbra decir, es, pura “fragozadera” y se la disfruta con una “alegría profunda” que la motiva a compartir buena energía con sus semejantes.

Desde hace un año y medio la profesora de Actuación en la Universidad del Sagrado Corazón ve la vida con otros matices, donde los colores del amor ganan prominencia. El nombre del responsable es José Rivas, con quien ya sostenía una sólida amistad de 12 años.

En entrevista con este El Nuevo Día, ambos educadores comentan que la transformación de su relación se dio de manera “orgánica”. Hasta ese período de cambio, ninguno de los dos ni siquiera sospechó que, eventualmente, compartirían planes, sueños y metas en común.

“De momento empezamos a coincidir más, a buscarnos más y a estar más presente uno en la vida del otro”, dice la integrante del programa de comedia de Telemundo Puerto Rico, “Raymond y sus amigos”. “Nos sorprendió a los dos. La verdad es que sí, fue una sorpresa, pero nos dejamos sorprender”, añade Rivas.

Así las cosas, los también conferenciantes no pasaron por la primera etapa del amor que el psicólogo estadounidense Jed Diamond establece en su libro “El matrimonio ilustrado: las 5 etapas transformadoras de las relaciones y por qué lo mejor está por venir”, llamada “del enamoramiento”. Llamadas, citas y reuniones con seres queridos, ataron con fuerza la afinidad que, a su vez, sería la zapata donde cimentarían su noviazgo.

“En la amistad es donde único realmente tú conoces a una persona. Y la realidad del caso es que después de tantos años de amistad no había casi secretos entre nosotros, y yo creo que eso facilitó mucho las cosas. Hay mucha complicidad”, manifiesta el natural de Yabucoa.

Además de la pasión por la enseñanza, Rivas y Fragoso comparten otros gustos y aficiones como escribir y leer. También disfrutan salir a tomar café y a darse “el palo”, según la intérprete de “J. Go”.

“Nos gusta compartir con la familia, así que tenemos muchas cosas en común. Nosotros estamos todo el tiempo hablando. Hay momentos que ni prendemos el televisor porque estamos los dos sin callarnos o empezamos a ver una película y de repente la ponemos en pausa por la misma razón”, añade.

El catedrático, por su lado, describe que son “dos almas muy curiosas. Y la curiosidad nos empuja siempre a estar hablando, yendo más allá de donde normalmente podría terminar la conversación. Ahí es donde nos vamos profundo y filosofamos, y pasan las horas. Es muy bonito”, argumenta.

¡Hay boda!

Quien forma parte de la pieza teatral “Los tóxicos”, que actualmente se presenta en el teatro Francisco Arriví, sostiene que siempre ha creído en el matrimonio. Aunque el tema nupcial ya estaba definido para la pareja, el compromiso tomó a Fragoso por sorpresa. Tanto que, la petición, ha sido uno de los pocos momentos que la han dejado sin palabras.

“Norwill es muy observadora e inteligente, y sorprenderla es muy difícil”, apunta Rivas. Para lograrlo, el futuro esposo de la comediante acudió a la ayuda de familiares y amigos que se convirtieron en cómplices.

Todo comenzó con una invitación para ir de “brunch” un domingo de noviembre del 2022, cita que a la columnista del periódico Primera Hora le resultó casual. Luego surgió la idea de invitar a unos amigos. Esto tampoco levantó sospechas.

“No me extrañó porque son cosas que nosotros hacemos. Entonces, vamos al ‘brunch’y José, muy callado, muy sigiloso, me envía un mensaje por WhatsApp con un vídeo que él preparo sobre nuestra historia y al final me preguntaba si me quería casar con él, y sacó la sortija”, cuenta la autora de “El puño de Norwill” con emoción.

Después de un largo tiempo sin poder hablar, aunque sus lágrimas ya habían revelado la respuesta, la “coach” de oratoria de Miss Universe Puerto Rico 2022, aceptó. La fiesta continuó en el hogar de unas amistades donde un grupo de seres queridos se reunió para celebrar el amor.

“Me emocionó mucho llegar y ver a mi familia, a mis abuelos. Realmente yo soñaba con que mis abuelos pudieran ver a una de sus nietas casarse. Tener la posibilidad de que, si Dios y la Virgen quieren, ellos nos puedan ver, porque esto también ha sido como una chispa de de vida sobre todo para mi abuela que ha estado mal de salud, es una bendición”, describe la artista.

Fragoso continúa que siempre deseó que su futuro esposo fuera una persona creyente. En Rivas, dice, ha encontrado a alguien “de valores católicos-cristianos muy fuertes y sólidos”. Esto la hace caminar confiada de que podrá emular el matrimonio de sus abuelos, de más de 60 años.

“Siempre digo que la familia y los amigos –que son la familia escogida- son importantes. (Con) que su familia y la mía estén, y que podamos coincidir, todo va a ser más fácil”, subraya la ocurrente profesora.

Aunque ya tienen varios hijos “regados”, gracias a la profesión de la enseñanza, los enamorados no descartan convertirse en padres. Sin embargo, prefieren confiar en la “voluntad divina”. “Pero sí, ojalá que sí”, afirma la natural de San Juan.

De esta manera, los preparativos para el gran día de la boda van “viento en popa”. En el proceso, la pareja continúa disfrutando de cómo Dios y la vida, en cada detalle, confirman su unión.