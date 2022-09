El 2022 ha sido un año de metas cumplidas para la carismática actriz y comediante Norwill Fragoso. Primero, su magistral desempeño en la pieza “Las cosas extraordinarias” la hizo merecedora del premio Talía, en Nueva York. Semanas después, asumió -con mucho entusiasmo- el espacio que ocupó la presentadora, Alexandra Fuentes, como columnista de Primera Hora. A través de “El Puño de Norwill”, la también profesora invita a sus seguidores a reflexionar, soñar, pensar y sentir.

A manos llenas con libretos como el de “La Guagua Aérea, el musical”, basado en la película de Luis Molina Casanova y “El Juego del Cab***”, producida por Jorge Pabón “Molusco”, la intérprete celebró haber pasado sus exámenes de grado, algo que, más allá de ser un sueño personal, se ha convertido en un compromiso con la literatura puertorriqueña.

Ahora, con abanico en mano y muchas lentejuelas, Fragoso se prepara para darle vida a Pepa Rivera, el personaje que la ató a la actuación cuando cursaba el noveno grado en el Colegio San Antonio, en Río Piedras. Desde entonces no se ha podido desamarrar de su pasión.

PUBLICIDAD

“Estoy feliz. En la primera edición (del Festival de la Comedia) yo fui juez. En esta ocasión estoy como actriz, y me encanta. ‘La Pepa está en la Ashford’ es un texto de los años 80 escrito por Juan González Bonilla y la única vez que se presentó aquí (en Puerto Rico) fue en el año 1985, bajo la interpretación de Lydia Echevarría, después de ese momento no se ha vuelto a presentar”, dijo la comediante con ilusión en entrevista con El Nuevo Día.

Lo anterior, según la integrante del programa “Raymond y sus Amigos” (RYSA), de Telemundo, es un reto por partida doble porque, según existe un público que nunca ha visto la pieza, hay otro que sí la recuerda. Aun así, la intérprete de “J. Go”, no le teme a los retos.

“El reto está en innovar para los que no la conocen y cautivar y crear memorias para quienes ya la conocen (a La Pepa). Estoy feliz, contenta, entusiasmada, ilusionada y lista para jugar”, comentó sobre la obra que subirá a escena durante el Festival de la Comedia en el Teatro Braulio Castillo, en Bayamón, desde el 30 de septiembre hasta el 2 de octubre.

Pepa Rivera, describió la profesora del programa de Teatro de la Universidad del Sagrado Corazón, es una mujer pintoresca que vive en el residencial Luis Llorens Torres, pero le encanta pasar sus días en la avenida Ashford de Condado porque ahí siempre hay gente y alegría. Todo el mundo la conoce, la quiere y la respeta.

PUBLICIDAD

¿Se parece Norwill Frago a La Pepa?, le preguntamos. Sin pensarlo, la artista, que cuenta con más de 82 mil seguidores en su cuenta de Instagram dijo: “Yo creo que nos parecemos en la cosa de hablar. A La Pepa le encanta hablar y a mí también, creo que eso no es secreto. Así que en ese sentido sí, nos parecemos. Y, también, La Pepa cuida a los que ama, y yo también soy de cuidar mucho a los que amo”.

“La Pepa está en la Ashford” es un monólogo, por lo que Fragoso estará sola en el escenario. Esto tampoco “le roba el sueño”, pues el público jugará un rol importante en la pieza.

Sin entrar en detalles, quien también se destaca como presentadora invitada en “Día a Día”, añadió que la comedia, dirigida por el experimentado director, actor y dramaturgo, Carlos Vega, es una con la que todos se sentirán identificados, por lo que no dudo en extender una invitación a quienes aún no han adquirido sus boletos.

“Tienen que acompañarme desde el 30 de septiembre al 2 de octubre en el Festival de la Comedia, en el Teatro Braulio Castillo. Los boletos están a la venta en PRTickets y aquellas personas que no son del área metropolitana, que no se preocupen, que también llegaremos cerca de usted”, convidó.

La Pepa estará de gira el sábado, 8 de octubre, en el Teatro Hollywood de Coamo; el sábado, 15 de octubre en el Teatro América de Vega Baja y el sábado, 19 de noviembre en el Café Teatro Monero en Caguas.

PUBLICIDAD

Vive todo lo que soñó

La actriz, cuyas publicaciones en las redes sociales se destacan por los “hashtags” #gozadera, #alegríaprofunda y #fragozadera indicó que se encuentra disfrutando una temporada que siempre soñó, “y más”.

“Yo me imaginaba viviendo mi totalidad de las artes escénicas y sí, porque mi mayor trabajo es estar en el escenario, trabajar como actriz, pero no estoy alejada de mi carrera como profesora, porque estoy formando a los futuros actores y actrices de nuestro patio, así que mira qué privilegio tan grande tengo. Y obviamente, el rol de columnista en Primera Hora me llena de mucha ilusión porque tengo un contacto semanal con nuestros lectores, demostrándoles los diferentes puntos de vista, la variedad de los temas, dando paso a los comentarios, a los debates, pero feliz, feliz, feliz”, expresó Fragoso.

Cada día, esta amante empedernida del arte se levanta con un corazón agradecido hacia todos los que aportan en su carrera. De igual forma, agradece a quienes hacen el camino un poco más cuesta arriba, pues son el impulso que la motivan a seguir.

“En primera instancia (agradezco) a Dios, Dios sobre todas las cosas porque es el mayor responsable de que hoy día yo esté viviendo todo lo que estoy viviendo. A mi familia, el apoyo incondicional de mi familia, a mis amigos y al público por supuesto, ese público que semana tras semana está ahí junto a nosotros. Los que nos quieren a bien y los que no nos quieren tanto, pues también les agradecemos porque son su manera de pensar, nos contagia y nos llena de energía”, manifestó.

Sobre qué cosas le faltan por cumplir en su lista de deseos, Fragoso dijo que “todo” porque es “insaciable”. Entre esos sueños se encuentran hacer más cine, radio, y una serie. Mientras tanto, aunque el huracán Fiona la hizo pausar por un instante, ya comentó que el “juego continúa”.