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Pagó $300,000 por un “face lift” y ya perdió efecto: molesta Kris Jenner por el desenlace

La estrella de “realities” está frustrada y busca someterse a una revisión del procedimiento

25 de abril de 2026 - 12:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kris Jenner, la madre de Kim Kardashian. (Aurelien Morissard)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La matriarca del clan Kardashian, Kris Jenner, estaría atravesando un momento de frustración tras su más reciente procedimiento estético.

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La empresaria y estrella de reality, de 70 años, se sometió a un lifting facial valorado en aproximadamente 300.000 dólares, realizado por el reconocido cirujano Dr. Steven M. Levine, conocido como el “maestro del estiramiento facial”.

El procedimiento se habría llevado a cabo antes de sus apariciones públicas en París en junio de 2025, donde Jenner llamó la atención por su renovada imagen.

Sin embargo, el entusiasmo inicial parece haberse desvanecido. De acuerdo con fuentes citadas por RadarOnline, Kris Jenner “no está contenta” y estaría preocupada porque los resultados del lifting “ya están fallando” y no han durado lo esperado. Según estas versiones, la madre de Kim Kardashian “está desesperada” someterse a una revisión del procedimiento.

El malestar de Jenner también estaría influenciado por comparaciones con otras celebridades que recientemente han sido elogiadas por su apariencia rejuvenecida tras cirugías similares, como Denise Richards, de 55 años, y Lori Loughlin, de 61.

“Kris está furiosa porque Denise Richards y Lori Loughlin se ven tan bien, y siente que la suya ya está perdiendo protagonismo en comparación”, asegura la fuente citada por el medio estadounidense.

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Kris Jenner
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