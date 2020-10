Marc McWilliam, un exmiembro del equipo de seguridad de Kris Jenner y Kourtney Kardashian, presentó recientemente una demanda por acoso sexual contra la exesposa de Bruce Jenner, actualmente Caitlyn Jenner.

Según una nota publicada en la revista People, McWilliam sostuvo que, la protagonista de “Keeping Up with the Kardashians”, lo sometió a una serie de actos sexuales no deseados que incluían contactos físicos no justificados y comentarios subidos de tono. El resumen judicial también establece que el comportamiento de Jenner comenzó a manifestarse inmediatamente el guardaespaldas inició labores con la familia en mayo de 2017.

El documento continuó detallando que la madre de cinco hijos hizo comentarios sexuales sobre la apariencia del agente de seguridad y le preguntó sobre sus "actividades sexuales. Entre mayo de 2017 y septiembre de 2018, McWilliams alega que comenzó a quejarse con los supervisores de la compañía David Shield Security y con el departamento de Recursos Humanos, pero no tomaron acciones.

La nota de la revista especializada en celebridades y temas de interés general también reveló que McWilliams le expresó a Jenner de 64 años que “tal mala conducta no era bienvenida” y le pidió que “cesara y desistiera de cualquier otra mala conducta”.

La demanda exige una indemnización por daños y perjuicios que cubra la pérdida de ingresos, bonos e incentivos, así como gastos judiciales y los honorarios de sus abogados. También pide una compensación por daños especiales y daños generales.

La defensa de Jenner, por su parte, negó el comportamiento de la celebridad con McWilliams y enfatizaron que ni siquiera fue despedido.

“Kris Jenner y Kourtney Kardashian niegan con vehemencia las afirmaciones completamente falsas hechas por el exguardia de seguridad Marc McWilliams”, dijo el abogado a través de un comunicado.

“Sus acusaciones absurdas son claramente inventadas y contrarias a hechos fácilmente confirmados. Kris nunca actuó de manera inapropiada con él. La compañía de seguridad dejó de asignar a McWilliams para que trabajara allí después de que el guardia fue sorprendido repetidamente durmiendo en su automóvil en el trabajo”, continuó el comunicado.