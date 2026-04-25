“Operación Triunfo Estados Unidos” estrenará este julio por Telemundo

Telemundo estrenará “Operación Triunfo” Estados Unidos, la exitosa competencia musical de formato internacional que llega por primera vez a la televisión estadounidense este julio. Tras una audición masiva en la que participaron miles de aspirantes de toda la nación, la competencia musical presentará una nueva generación de jóvenes cantantes e intérpretes de diversos orígenes y estilos musicales.

Los concursantes convivirán en una academia de última generación, donde recibirán formación artística intensiva de la mano de expertos de la industria mientras se preparan para espectaculares galas en vivo.

Día a día, los concursantes enfrentarán el reto de avanzar en la competencia, mientras jueces, profesores y la audiencia, deciden quién continúa en la búsqueda de una oportunidad que podría transformar su vida y lanzar su carrera musical. Con producción de primer nivel y una narrativa inspiradora, “Operación Triunfo Estados Unidos” es el “reality show” del verano para descubrir a las próximas estrellas de la música.

“Operación Triunfo Estados Unidos” está bajo la supervisión de Adrián Santucho, vicepresidente Senior de Contenido No Guionado, junto a los productores ejecutivos Luciano Cardinali y Fernando Lorente.