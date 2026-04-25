Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Operación Triunfo Estados Unidos” estrenará este julio por Telemundo

La competencia musical presentará una nueva generación de jóvenes cantantes e intérpretes de diversos orígenes y estilos musicales

25 de abril de 2026 - 3:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dia a día, los concursantes enfrentarán el reto de avanzar en la competencia. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Telemundo estrenará “Operación Triunfo” Estados Unidos, la exitosa competencia musical de formato internacional que llega por primera vez a la televisión estadounidense este julio. Tras una audición masiva en la que participaron miles de aspirantes de toda la nación, la competencia musical presentará una nueva generación de jóvenes cantantes e intérpretes de diversos orígenes y estilos musicales.

RELACIONADAS

Los concursantes convivirán en una academia de última generación, donde recibirán formación artística intensiva de la mano de expertos de la industria mientras se preparan para espectaculares galas en vivo.

Día a día, los concursantes enfrentarán el reto de avanzar en la competencia, mientras jueces, profesores y la audiencia, deciden quién continúa en la búsqueda de una oportunidad que podría transformar su vida y lanzar su carrera musical. Con producción de primer nivel y una narrativa inspiradora, “Operación Triunfo Estados Unidos” es el “reality show” del verano para descubrir a las próximas estrellas de la música.

“Operación Triunfo Estados Unidos” está bajo la supervisión de Adrián Santucho, vicepresidente Senior de Contenido No Guionado, junto a los productores ejecutivos Luciano Cardinali y Fernando Lorente.

El mayor éxito internacional surgido del programa ha sido David Bisbal. David Bustamante cuenta con una consolidada carrera en la música pop española.Aunque fue de las primeras expulsadas, Aisthana ha desarrollado una carrera musical, especialmente conocida en el ámbito de los musicales.
1 / 5 | Estrellas descubiertas en "Operación Triunfo" . El mayor éxito internacional surgido del programa ha sido David Bisbal. - Asociación contra el Alzheimer
Tags
MúsicaTelemundotelevisiónReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 25 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: