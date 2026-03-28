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Audiciones para “Operación Triunfo” comenzaron con filas llenas de sueños

El proceso para audicionar a este nuevo programa se llevaron a cabo en el Estudio 1 de Telemundo Puerto Rico en Hato Rey

28 de marzo de 2026 - 11:18 AM

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28 de marzo de 2026. San Juan, PR. MCD/ENTRETENIMIENTO. Por primera vez en Puerto Rico el programa Operación Triunfo realiza audiciones desde los estudios de Telemundo en Hato Rey. FOTO POR: Carlos Rivera Giusti/GFR Media Operación Triunfo, Música, Telemundo (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Desde tempranas horas de la mañana, cientos de personas de distintas edades y nacionalidades, se presentaron a la sede de Telemundo Puerto Rico, en Hato Rey, con la fé y con las ganas de ser uno de los seleccionados para avanzar a la siguiente ronda de audiciones para el nuevo programa “Operación Triunfo”, que se emitirá en los próximos meses a nivel nacional. Este ‘reality’ musical estrenó en 2001 en España, convirtiéndose en ese momento en un fenómeno global, de donde salieron figuras como David Bisbal, David Bustamente, Chenoa y Nuria Fergó, entre otros.

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A pesar de que las puertas del Estudio #1 de Telemundo, conocido como el Estudio Eddie Miró, abrieron a las 7:00 a.m. desde varias horas antes hubo personas haciendo fila. El ambiente era uno ameno, en el que muchos de los participantes hablaban entre sí, mientras otros calentaban sus cuerdas vocales y trataban de controlar sus nervios. Algunos cargaron consigo una guitarra.

28 de marzo de 2026. San Juan, PR. MCD/ENTRETENIMIENTO. Por primera vez en Puerto Rico el programa Operación Triunfo realiza audiciones desde los estudios de Telemundo en Hato Rey. FOTO POR: Carlos Rivera Giusti/GFR Media Operación Triunfo, Música, Telemundo
28 de marzo de 2026. San Juan, PR. MCD/ENTRETENIMIENTO. Por primera vez en Puerto Rico el programa Operación Triunfo realiza audiciones desde los estudios de Telemundo en Hato Rey. FOTO POR: Carlos Rivera Giusti/GFR Media Operación Triunfo, Música, Telemundo (Carlos Rivera Giusti/Staff)

Pasada la fila inicial, las personas entraban a un pequeño vestíbulo para registrarse oficialmente y esperar en otra fila para pasar dentro del estudio. La espera en esta zona fue, en promedio, de entre 30 a 45 minutos.

Una vez dentro del estudio, desde donde diariamente se emite el programa “Puerto Rico gana”, los participantes se sentaron a esperar en las gradas acojinadas que normalmente se usan para el público del programa. Desde ese momento, ya se podían ver tres mesas a un lado del estudio, donde estaban sentados las tres personas encargadas de escuchar a todo el que se presentó a la audición. Cada uno de ellos, tenía un micrófono de frente y escuchaba a través de unos audífonos lo que cantaba la persona. En varias ocasiones se dio el caso que tres participantes cantaron a la vez.

28 de marzo de 2026. San Juan, PR. MCD/ENTRETENIMIENTO. Por primera vez en Puerto Rico el programa Operación Triunfo realiza audiciones desde los estudios de Telemundo en Hato Rey. FOTO POR: Carlos Rivera Giusti/GFR Media Operación Triunfo, Música, Telemundo
28 de marzo de 2026. San Juan, PR. MCD/ENTRETENIMIENTO. Por primera vez en Puerto Rico el programa Operación Triunfo realiza audiciones desde los estudios de Telemundo en Hato Rey. FOTO POR: Carlos Rivera Giusti/GFR Media Operación Triunfo, Música, Telemundo (Carlos Rivera Giusti/Staff)

Una vez concluida la primera canción, si el jurado así lo pedía, el participante entonaba más canciones para medir su rango vocal. A aquellos lo suficientemente buenos, se le entregó una pegatina redonda, lo que le hacía merecedor de pasar a la siguiente ronda de audiciones aquí en San Juan. Cada vez que esto ocurrió, lo cual no fue muy a menudo, la sala se llenó de aplausos y vítores.

En las pasadas semanas se llevaron a cabo audiciones para “Operación Triunfo” en Los Ángeles y en Miami, y luego de Puerto Rico se moverán hasta Nueva York para hacer las últimas audiciones iniciales, el 11 de abril de 2026. Hasta el momento no hay una fecha exacta del inicio de la emisión del programa, ni tampoco se han dado detalles como el número de participantes, dónde se grabará, ni quienes serán los profesores de la academia, entre otros.

Las audiciones de hoy en San Juan terminan a las 4:00 p.m. Mañana continuarán las audiciones para aquellos que pasaron a la siguiente ronda.

28 de marzo de 2026. San Juan, PR. MCD/ENTRETENIMIENTO. Por primera vez en Puerto Rico el programa Operación Triunfo realiza audiciones desde los estudios de Telemundo en Hato Rey. En la foto María Alejandra López, de Peñuelas. FOTO POR: Carlos Rivera Giusti/GFR Media Operación Triunfo, Música, Telemundo
28 de marzo de 2026. San Juan, PR. MCD/ENTRETENIMIENTO. Por primera vez en Puerto Rico el programa Operación Triunfo realiza audiciones desde los estudios de Telemundo en Hato Rey. En la foto María Alejandra López, de Peñuelas. FOTO POR: Carlos Rivera Giusti/GFR Media Operación Triunfo, Música, Telemundo (Carlos Rivera Giusti/Staff)
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