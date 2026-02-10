Opinión
El reality show “Operación Triunfo” volverá a Estados Unidos

El proceso de selección para elegir a los participantes comenzará en marzo

10 de febrero de 2026 - 4:30 PM

El intérprete urabano Neftalí Álvarez Núñez, mejor conocido como Pacho, se declaró culpable por un cargo relacionado a ser una "persona prohibida" en posesión de un arma. (GFR Media)
"Operación Triunfo" llega a Estados Unidos en busca de la próxima gran estrella de la música latina
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El programa español “Operación Triunfo” volverá a Estados Unidos 20 años después de que un formato similar fuera cancelado una semana después de su estreno, con la meta de descubrir a la próxima estrella latina, según anunció la cadena Telemundo.

“¿Alguna vez soñaste con vivir de tu música? ¡Esta es tu oportunidad! Operación Triunfo llega a Estados Unidos en busca de la próxima gran estrella de la música latina”, informó en su página web la cadena de habla hispana, que se encargará de retransmitir el concurso.

El proceso de selección para elegir a los participantes comenzará en marzo en Nueva York y posteriormente se anunciarán más ciudades.

A los candidatos del concurso, que reúne en un mismo formato una academia de alto rendimiento, galas semanales y un “reality show”, se les exige tener dominio del español, además de tener más de 18 años y un pasaporte en vigor.

“Si cantar te define, si la música te mueve y te empuja a soñar en grande, tú puedes ser parte de esta experiencia que cambiará tu vida. Buscamos talento real, carisma, pasión y ganas de crecer. No importa tu estilo, tu historia ni de dónde vengas; importa tu voz, tu actitud y tu deseo de triunfar”, señala la cadena en su página web.

Aún se desconoce la fecha de emisión del programa.

Estados Unidos tuvo un formato similar en 2006 que pasó a la historia como uno de los concursos televisivos que menos aguantó en parrilla. Fue cancelado después del cuarto episodio al reunir muy bajos índices de audiencia.

