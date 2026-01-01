Opinión
EntretenimientoTelevisión
Los “reality shows” confirmados para el 2026

Los principales canales televisivos de la isla ya presentaron su oferta para el próximo año y prometieron deleitar a la audiencia con sus favoritos

1 de enero de 2026 - 11:10 PM

"La casa de los famosos" y "Super Chef Celebrities" son dos espacios que regresarán a la pantalla nacional.
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El 2025 se ha consolidado como el año de la “guerra de los reality shows en Puerto Rico. Telemundo, Wapa Televisión y TeleOnce robustecieron sus parrillas con propuestas que fueron desde el aislamiento extremo hasta competencias culinarias en busca de dominar el codiciado “prime time” de la isla.

Los principales canales boricuas ya presentaron su oferta para el próximo año durante sus respectivos “upfronts”. Todos prometieron deleitar a la audiencia con sus favoritos.

A continuación, los formatos confirmados para el 2026:

Telemundo Puerto Rico

  • “La casa de los famosos 6”– “Reality show” de convivencia extrema basado en el formato original neerlandés “Big Brother”. El concepto central consiste en aislar totalmente a un grupo de celebridades en una casa especialmente diseñada, donde son grabadas por cámaras y micrófonos las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
  • “Top Chef VIP 5”- “Top Chef VIP” es un programa culinario producido por Telemundo en el que un grupo de celebridades compite para demostrar sus habilidades en la cocina ante un jurado de chefs profesionales.
  • “La isla: desafío extremo 3”- “La isla: desafío extremo” es un “reality show” de supervivencia y competencia física producido por Telemundo. El programa, además, supone una adaptación del exitoso formato colombiano “Desafío” de Caracol Televisión.
  • “Exatlón Estados Unidos 11”- “Exatlón Estados Unidos” es un espacio de competencias deportivas estadounidense, basado en el formato original de Turquía propiedad del empresario turco Acun Ilıcalı, producido por Telemundo junto con AcunMedya Global.
  • “Objetivo Fama 8”- “Objetivo Fama” es un reconocido programa musical enfocado en el descubrimiento y formación de nuevos talentos del canto en el mercado hispano, principalmente en Puerto Rico y Estados Unidos.
Wapa Televisión

  • “¡Claro que baila 2!”- “¡Claro que baila!” es un “reality show” de competencia de baile producido y transmitido en Puerto Rico por Wapa Televisión.
  • “Super Chef Celebrities 5”- “Super Chef Celebrities” es un espacio de competencia culinaria producido en Puerto Rico y transmitido por Wapa Televisión. En este programa, diversas personalidades del entretenimiento y figuras públicas compiten en desafíos de cocina evaluados por un panel de expertos.
TeleOnce

  • “¿Apostarías por mí?”- La cadena Univision, y su canal hermano UniMás, iniciarán el 2026 con un nuevo “reality show” en su pantalla: “¿Apostarías por mí?” La producción, que contará con la conducción de Alejandra Espinoza y Alan Tacher, será en vivo y con un formato 24/7, por lo que se enfrentará directamente a la exitosa franquicia “La casa de los famosos”, que estrenará nueva temporada en el primer trimestre por Telemundo. Un nuevo proyecto, en donde 12 parejas de celebridades vivirán totalmente expuestas, 24 horas al día, 7 días de la semana, dará inicio en enero. Las parejas tendrán que “superar retos, apuestas y tentaciones que marcarán el camino hacia un solo objetivo: demostrar hasta dónde están dispuestos a llegar el uno por el otro”, indicó la televisora en comunicación escrita. Al momento, en Puerto Rico, la gerencia de Liberman Media Group, que mantiene acuerdo de afiliación con Univision, no confirma si transmitirá el formato; y, de hacerlo, si se verá en su totalidad por la pantalla de TeleOnce o también sumará a UniMás Puerto Rico.
“Reality shows” digitales

  • “La mansión de Luinny 2”- “La mansión de Luinny” es un “reality show” digital de convivencia y competencia producido en la República Dominicana por el empresario y comunicador Luinny Corporán. El productor confirmó recientemente que planifica realizar la segunda entrega en Colombia con el fin de expandir el alcance del proyecto tras el éxito de la primera edición.
Jomar José Rivera Cedeño
