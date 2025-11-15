Opinión
15 de noviembre de 2025
Doce parejas de famosos se pondrán a prueba en el “reality show” 24/7 “¿Apostarías por mí?”

Alejandra Espinoza y Alan Tacher conducirán los “shows” diarios en Univision

15 de noviembre de 2025 - 8:23 PM

Alejandra Espinoza y Alan Tacher conducirán el "show". (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

A partir de enero, doce parejas de celebridades vivirán totalmente expuestas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en una intensa competencia que pondrá su amor y confianza en juego.

Alejandra Espinoza y Alan Tacher conducirán los “shows” diarios en Univision y UniMás. ViX será la plataforma para vivir la experiencia completa.

TelevisaUnivision anunció ayer el próximo estreno de “¿Apostarías por mí?”, el nuevo “reality” multiplataforma, completamente en vivo 24 horas y 7 días de la semana, que pondrá a prueba a 12 parejas de celebridades que renunciarán a su privacidad para vivir totalmente expuestos mientras superan retos, apuestas y tentaciones que marcarán el camino hacia un solo objetivo: demostrar hasta dónde están dispuestos a llegar el uno por el otro. La pareja que cuente con los votos del público y que logre demostrar que todo lo puede, se llevará hasta $300 mil.

En enero, Univision estrenará el “reality” en simultáneo con ViX, el servicio de streaming que será la opción para vivir la experiencia completa y conectará a millones de fanáticos en Estados Unidos, México y Latinoamérica: ocho señales de streaming para espiar a las parejas 24/7, “shows” diarios en vivo que determinarán su suerte y votaciones para que el público salve semanalmente a sus favoritos.

Los fanáticos en México podrán sintonizar los “shows” de domingo en Las Estrellas y vivir la experiencia completa en ViX. El resto de Latinoamérica podrá disfrutar de todo el contenido exclusivamente en ViX.

