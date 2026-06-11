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De gira Miguel Morales con su “stand up” “Le di por atrás... y me fui viral”

El comediante y escritor confirmó cinco fechas adicionales tras su exitosa presentación en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce

11 de junio de 2026 - 5:39 PM

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Miguel Morales promete una noche de carcajadas. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El polifacético comediante y libretista Miguel Morales, quien se presentó con mucho éxito en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce con su nuevo “stand up” “Le di por atrás… y me fui viral” se va de gira por diferentes teatros de la isla.

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En este espectáculo, en donde Morales revive el momento en que un simple choque de tránsito se convirtió en un video viral que dio la vuelta al mundo, analiza con humor cómo las cosas más ridículas se vuelven virales y cómo esto afecta la vida diaria.

Morales llevará este ingenioso “stand up” el sábado, 18 de julio, al Teatro Juventud de Lajas; el sábado, 8 de agosto, al Centro de Bellas Artes de San Sebastián, mientras que el sábado, 12 de septiembre, se presentará en el Teatro Hollywood de Coamo; el sábado, 3 de octubre, en el Teatro América de Vega Baja y el sábado, 10 de octubre, en el Teatro José Lugo Emanuelli del pueblo de Fajardo.

“Tienen que venir preparados para reír sin parar, les voy hablar desde lo que ocurrió durante y después del choque, hasta mi experiencia con el seguro compulsorio, y lo que algunos escribieron en las redes tras el incidente”, indicó el anfitrión entre risas.

“Le di por atrás… y me fui viral” es un “show” que hace reir a carcajadas, pero también hace reflexionar sobre la sociedad actual, enmarcado en las experiencias personales y anécdotas que Morales comparte desde el momento del choque hasta las reacciones de la gente y los comentarios en las redes sociales.

Los boletos para “Le di por atrás… y me fui viral” están disponibles en miguelmoralescomedia.com.

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Miguel Moralesstand up comedyComedia
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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