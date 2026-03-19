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“Le di por atrás… y me fui viral”: el nuevo “stand up” de Miguel Morales

En este espectáculo, el comediante revivirá el momento en que un simple choque se convirtió en un video viral

19 de marzo de 2026 - 5:17 PM

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Miguel Morales promete una noche de carcajadas. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Si alguien tenía la menor duda de la capacidad del comediante y escritor Miguel Morales para “sacarle humor” a cualquier situación de la vida este nuevo “show” dará fe de ello. El polifacético llegará el sábado, 9 de mayo, a las 8:30 de la noche, al Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce con su nuevo “stand up” “Le di por atrás… y me fui viral”.

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En este espectáculo, Morales revivirá el momento en que un simple choque de tránsito se convirtió en un video viral que le dio la vuelta al mundo. Con humor y picardía, analizará cómo las cosas más ridículas se vuelven virales y cómo esto afecta la vida diaria.

“Le di por atrás… y me fui viral” es un “show” que te hará reír a carcajadas mientras reflexionas sobre la sociedad actual. Morales compartirá anécdotas y experiencias personales, desde el momento del choque hasta las reacciones de la gente y los comentarios en las redes sociales.

“Definitivamente este será un ‘show’ lleno de risas y reflexiones sobre el extraño mundo del internet y la cultura viral, posiblemente hasta las carcajadas en este ‘show’ se vayan virales”, indicó Morales con el humor que lo caracteriza.

Los boletos para “Le di por atrás… y me fui viral” están disponibles en miguelmoralescomedia.com.

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Miguel Moralesstand up comedyComedia
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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