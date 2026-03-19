“Le di por atrás… y me fui viral”: el nuevo “stand up” de Miguel Morales

Si alguien tenía la menor duda de la capacidad del comediante y escritor Miguel Morales para “sacarle humor” a cualquier situación de la vida este nuevo “show” dará fe de ello. El polifacético llegará el sábado, 9 de mayo, a las 8:30 de la noche, al Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré de Santurce con su nuevo “stand up” “Le di por atrás… y me fui viral”.

En este espectáculo, Morales revivirá el momento en que un simple choque de tránsito se convirtió en un video viral que le dio la vuelta al mundo. Con humor y picardía, analizará cómo las cosas más ridículas se vuelven virales y cómo esto afecta la vida diaria.

“Le di por atrás… y me fui viral” es un “show” que te hará reír a carcajadas mientras reflexionas sobre la sociedad actual. Morales compartirá anécdotas y experiencias personales, desde el momento del choque hasta las reacciones de la gente y los comentarios en las redes sociales.

“Definitivamente este será un ‘show’ lleno de risas y reflexiones sobre el extraño mundo del internet y la cultura viral, posiblemente hasta las carcajadas en este ‘show’ se vayan virales”, indicó Morales con el humor que lo caracteriza.

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Los boletos para “Le di por atrás… y me fui viral” están disponibles en miguelmoralescomedia.com.