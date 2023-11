Al comediante Miguel Morales hay que huirle en cualquier encuentro, porque lo que digas o lo que hagas frente a él puede ser material para su próximo libreto. A la hora de escribir, el intérprete de “Bejuco” se inspira en todo lo existente, desde sus situaciones personales hasta de la cotidianidad en la sociedad.

Morales es insaciable a la hora de absolver e inspirarse. Le saca punta a todo. Es por que se prepara para presentar en distintos pueblos de Puerto Rico su nueva puesta en escena, el stand up comedy “Moralejas: La Puntita Na’ Mas”. Después de estar en una veintena de ciudades en Estados Unidos con su gira “Moralejas” toca llevar su humor en su patria y lo hará a partir del próximo 2 de diciembre en el Centro de Bellas Artes de Caguas, luego irá al Centro de Bellas Artes de San Sebastián el 9 de diciembre, el el 10 de diciembre en el Teatro Ernesto Ramos Antonini de Barceloneta y el 16 de diciembre en el Teatro Ideal de Yauco.

La gira se extenderá hasta el 2024 de acuerdo a la disponibilidad de las fechas y los teatros. De igual forma regresará el próximo año a Estados Unidos, después de marzo.

“Mi meta es ir a todos los pueblos que tengan un teatro donde nos podamos presentar”, dijo con entusiasmo el actor y comediante del programa “Raymond y sus amigos” de Telemundo.

El plan de Morales era lanzar la tercera edición del libro “Moralejas” y arrancar la gira en la isla, pero la publicación se atrasó y comenzó primero en Estados Unidos. La tercera edición del libro “Moralejas” fue lanzada en junio de este año y se agotó de inmediato. Ahora se propone lanzar una trilogía de “Morales”, que comprenda todas las ediciones.

“El show en Puerto Rico siempre lo modifico un poco para actualizarlo. Siempre digo que los stand-up van mutando porque siguen pasando cosas nuevas y le vas añadiendo. El show de la Puntita son vivencias mías, de cosas que me pasan y con las que todos nos podemos identificar. Por ejemplo, el team Rubio, las modas de los boricuas y todo lo que pueda sacarle partido”, sostuvo.

El intérprete del personaje de “Larry” indicó que parte de las moralejas que tiene en sus libros las va a incluir porque la gente las espera. Sobre los temas en los que desarrolla su rutina de comedia, -género que hace desde más de 25 años-, adelantó que hablará de su madre, la celebración de los cumpleaños en Puerto Rico, “los follones de moda que le dan a los puertorriqueños”, las presentaciones de los bebés y las situaciones que afectan al país de una forma jocosa.

El espectáculo tendrá un contenido picante y sin censura. La mayoría serán experiencias que le ocurrieron desde niño hasta la adultez.

“Desde que hago stand-up en los pubs, antes de hacer Bejuco. El primer stand-up fue el Ocho de Blanco en Río Piedras. Es el género que más me gusta porque la interacción de la gente es real y natural. Se da de manera espontánea les gustas o no. La clave es hacer rutinas que la gente se ría cuando se identifican. Me gusta contar cosas mías y tienes que aprender a leer el público. Lo primero es estudiar el público y a los que preguntan cuál e sla clave, la respuesta es escribir, escribir y escribir”, aseguró.

Los boletos para Moralejas “La Puntita Na’ Mas” PR Tour para Caguas, San Sebastián, Barceloneta y Yauco ya están disponibles a través de Ticketera.