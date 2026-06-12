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Josh Martínez sale como cuarto finalista de “La casa de los famosos 6” de Telemundo

El cubano se destacó como uno de los habitantes más controversiales de la temporada

12 de junio de 2026 - 8:04 PM

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Josh Martínez, cuarto finalista de "La casa de los famosos 6". (jomar.rivera@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Las luces de la casa más famosa de la televisión hispana están a punto de apagarse. Tras 115 días de estrategias implacables, alianzas rotas y una convivencia al límite, la sexta temporada de “La casa de los famosos” llega a su clímax de la mano de Telemundo.

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Solo uno de los cinco sobrevivientes -Celinee Santos, Fabio Agostini, Josh Martínez, Luis Coronel o Yoridan Martínez— logrará apagar el último interruptor y consolidarse como el dueño absoluto del codiciado maletín.

La gala comenzó con los anfitriones Jimena Gállego y Javier Poza, quienes subrayaron que las votaciones continuaban mientras transcurría la gala. Eventualmente, pasaron a un resumen donde se resaltó que esta temporada fue la “más fuerte”, “controversial” e “intensa”.

Fue a las 7:55 p.m. cuando Poza anunció que las votaciones habían cerrado. Acto seguido, justo a las 8:00 p.m., Yoridan se consagró como quinto finalista de la temporada.

Josh, por su parte, fue anunciado como cuarto finalista. El cubano se destacó como uno de los habitantes más controversiales de la temporada.

El ganador de la sexta temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo se unirá al prestigioso e histórico grupo de campeones del formato USA. Quien logre el triunfo este jueves inscribirá su nombre junto al de las reinas indiscutibles de las primeras ediciones: la ex Miss Universo venezolana Alicia Machado (ganadora de la temporada 1), la actriz mexicana Ivonne Montero (temporada 2), la modelo y empresaria boricua Madison Anderson (temporada 3) y la empresaria puertorriqueña Maripily Rivera (temporada 4). Asimismo, compartirá el estatus de campeón con el influencer dominicano Carlos Antonio Cruz, mejor conocido como “Caramelo”, quien rompió la racha femenina al coronarse como el máximo triunfador en la edición especial “All-Stars”.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
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La casa de los famososTelemundotelevisiónReality Shows
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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