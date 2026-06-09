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Curvy Zelma es la octava finalista de “LCDLF6″: “No me lo imaginaba”

La presentadora se quedó a tres días de estar en la gran final del “reality show” de Telemundo

9 de junio de 2026 - 1:53 PM

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Curvy Zelma es la octava finalista de la temporada. (Captura)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Los participantes de “La casa de los famosos 6” vivieron una noche inolvidable este lunes, 8 de junio, con las diferentes dinámicas que preparó la producción: desde el regreso de los exhabitantes hasta la consagración de Curvy Zelma como octava finalista.

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Tras convertirse en la octava finalista del “reality show” de Telemundo, la actriz llegó al foro del programa y dio sus primeras impresiones. “Llegar a ser la octava finalista no me lo imaginaba y estoy muy agradecida con Dios y con el público”, comentó.

“Cada vez que subes (a la placa), o al menos yo, no soy de las confiadas y siempre decía: ‘ojalá no me toque’. Me hubiera gustado llegar, aunque sea al quinto lugar”, respondió cuando le preguntaron si se esperaba ser la eliminada de la noche.

Sobre los conflictos que protagonizó en la mansión, la mexicana no pareció arrepentida, por el contrario, aseguró que los momentos tensos la llevaron a tener un comportamiento confrontativo. “Me quedo muy contenta con el juego que hice, me tragué la casa entera y estoy contenta. Siento que di rostro, pelaza, actitud, cuerpo, ‘show’”, dijo.

Por otro lado, Curvy Zelma cree que Yoridan Martínez y Stefano Piccioni son los próximos finalistas y aseguró que uno de sus amigos ganará la competencia. Puntualmente, en el podcast del “reality”, la multifacética puso como ganadora a Celinee Santos.

Después de un debate entre los participantes, los famosos que fueron eliminados a lo largo de las semanas regresaron para participar brevemente en el “show”.

La llegada más esperada fue la de Oriana Marzoli, la habitante que fue expulsada por petición del público. A pesar de esto, los fans de la venezolana desearon verla una vez más en el “reality”.

Su ingreso dio mucho de qué hablar, específicamente por el apoyo que manifestó hacia su amigo Fabio Agostini, quien, por cierto, recibió la mayoría de los votos de los otros exparticipantes.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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