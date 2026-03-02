Caeli, la experimentada youtuber que rompe corazones en “LCDLF 6″

Acá te contamos quién es Caeli, cómo ha construido una comunidad sólida en redes sociales y qué se espera de ella en el programa de encierro psicológico, pruebas, convivencia y tensión. La creativa, además, tiene un estilo único con el que promete romper corazones.

Lo cierto es que sus fotos muestran un rostro joven, incluso angelical, pero en realidad tiene 36 años. De hecho, es una de las creadoras de contenido más longevas del ecosistema digital en habla hispana. Desde 2011, cuando comenzó a subir videos a YouTube, logró construir una comunidad que ahora la posiciona como una auténtica artista de las redes sociales.

En la plataforma de videos tiene más de 15 millones de suscriptores, mientras que en Instagram supera los ocho millones. Por si fuese poco, en TikTok suma más de 6.5 millones de seguidores.

Caeli se hizo famosa gracias a videos cargados de humor, parodias y consejos de maquillaje, siempre con un estilo espontáneo, irreverente y cercano, que conectó rápidamente con el público joven. Gracias a su naturalidad frente a la cámara, comenzó a marcar diferencia en una época en la que el fenómeno de los llamados influencers apenas comenzaba a tomar forma.

Uno de los grandes aciertos de su canal fue la creación de personajes que se volvieron virales, entre ellos “Juanxita”, una chica caracterizada por su voz aguda, que logró conquistar a millones de espectadores. Es un sello muy recordado de su contenido.

Con los años, supo adaptarse a los avances tecnológicos y amplió su presencia a otras redes sociales, diversificó su contenido y mantuvo una relación constante con sus seguidores, especialmente cuando el oficio se hizo altamente competitivo. Su éxito no fue producto de la casualidad, sino de una combinación de constancia, carisma y una lectura inteligente de aquello que el público quería consumir.

En cuanto a su vida personal, ha sido relacionada sentimentalmente con varias personalidades del mundo digital, entre ellas Yayo Gutiérrez, Wereverwero y AlexXxStrecci. Aunque estos vínculos generaron comentarios y críticas, Caeli optó por tomarlos con humor y ligereza. Prueba de ello fue su participación en el “Roast Yourself Challenge”, donde se burló de los señalamientos negativos y mostró una faceta autocrítica que fue bien recibida por sus seguidores.

