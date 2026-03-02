Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Caeli, la experimentada youtuber que rompe corazones en “LCDLF 6″

Es una de las creadoras de contenido más longevas del ecosistema digital en habla hispana

2 de marzo de 2026 - 6:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Caeli es la creadora del personaje “Juanxita”, popularizado en YouTube. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Una de las nuevas y curiosas caras que trajo “La casa de los famosos 6″ es la de Patricia Caeli Santaolalla López, conocida en redes sociales como Caeli. Desde Telemundo Center, la creadora de contenido confirmó su participación en el “reality show” y más de uno la subestimó. Aunque pareció llegar con “piel de cordero”, su fama digital indica que es toda una estratega.

RELACIONADAS

Acá te contamos quién es Caeli, cómo ha construido una comunidad sólida en redes sociales y qué se espera de ella en el programa de encierro psicológico, pruebas, convivencia y tensión. La creativa, además, tiene un estilo único con el que promete romper corazones.

Lo cierto es que sus fotos muestran un rostro joven, incluso angelical, pero en realidad tiene 36 años. De hecho, es una de las creadoras de contenido más longevas del ecosistema digital en habla hispana. Desde 2011, cuando comenzó a subir videos a YouTube, logró construir una comunidad que ahora la posiciona como una auténtica artista de las redes sociales.

En la plataforma de videos tiene más de 15 millones de suscriptores, mientras que en Instagram supera los ocho millones. Por si fuese poco, en TikTok suma más de 6.5 millones de seguidores.

Caeli se hizo famosa gracias a videos cargados de humor, parodias y consejos de maquillaje, siempre con un estilo espontáneo, irreverente y cercano, que conectó rápidamente con el público joven. Gracias a su naturalidad frente a la cámara, comenzó a marcar diferencia en una época en la que el fenómeno de los llamados influencers apenas comenzaba a tomar forma.

Uno de los grandes aciertos de su canal fue la creación de personajes que se volvieron virales, entre ellos “Juanxita”, una chica caracterizada por su voz aguda, que logró conquistar a millones de espectadores. Es un sello muy recordado de su contenido.

Con los años, supo adaptarse a los avances tecnológicos y amplió su presencia a otras redes sociales, diversificó su contenido y mantuvo una relación constante con sus seguidores, especialmente cuando el oficio se hizo altamente competitivo. Su éxito no fue producto de la casualidad, sino de una combinación de constancia, carisma y una lectura inteligente de aquello que el público quería consumir.

En cuanto a su vida personal, ha sido relacionada sentimentalmente con varias personalidades del mundo digital, entre ellas Yayo Gutiérrez, Wereverwero y AlexXxStrecci. Aunque estos vínculos generaron comentarios y críticas, Caeli optó por tomarlos con humor y ligereza. Prueba de ello fue su participación en el “Roast Yourself Challenge”, donde se burló de los señalamientos negativos y mostró una faceta autocrítica que fue bien recibida por sus seguidores.

Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. Kunno: Creador de contenido mexicano.Luis Coronel - Cantante de música regional mexicana.
1 / 23 | Estos son los habitantes de la sexta temporada de "La casa de los famosos". Lupita Jones: Miss Universe 1991, actriz, escritora y empresaria mexicana. - Alexis Cedeño
Tags
La casa de los famososTelemundotelevisiónReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 2 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: