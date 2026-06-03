Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Carmen Villalobos habla por primera vez de su separación de Frederik Oldenburg

La actriz aseguró que está tranquila y feliz tras el fin de la relación

3 de junio de 2026 - 10:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg. (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La actriz colombiana Carmen Villalobos habló por primera vez sobre su reciente separación de Frederik Oldenburg durante una entrevista con la periodista Lourdes Stephen para el programa “Al Rojo Vivo”.

RELACIONADAS

Aunque reconoció que una ruptura siempre implica cambios y momentos difíciles, Villalobos aseguró que atraviesa esta nueva etapa de su vida con tranquilidad y enfocada en sí misma.

“Yo estoy muy tranquila, muy tranquila, muy feliz. Sé lo que soy como persona, sé el amor que le entrego a las personas y sé lo que yo le entrego a las personas. Y la verdad, yo creo que eso no es para cualquiera”, expresó.

La actriz fue aún más contundente al hablar de cómo maneja las relaciones que terminan.

“Yo siempre he pensado que si tú no haces parte de mi presente, tú no tienes cabida en mi vida. Así de sencillo. O sea, los recuerdos se borran por completo”, afirmó.

Durante la conversación, Villalobos explicó que una separación suele ser dolorosa, especialmente cuando existe una historia compartida y una rutina construida en pareja.

Sin embargo, confesó que lo que más le impactó fue escuchar ciertas posturas sobre el final de la relación.

“Cuando suceden las cosas y digamos que la otra parte te dice: ‘Yo no siento, yo no sufro, a mí no me duele, yo no siento tristeza, a mí no me importa’, no sé, tantas cosas... tú quedas como plop”, comentó.

“Y dices: ‘No, espérate, ¿Cómo así? ¿De qué estamos hablando?’”, agregó.

Aída Cuevas - Cantante y actriz mexicana conocida como “La reina de la música ranchera”, popular alrededor del mundo y ganadora de importantes reconocimientos como el premio Grammy.Mauricio Islas - Actor mexicano de fama internacional con exitosas telenovelas, series, obras de teatro y cine que le han dado la vuelta al mundo.Chiky Bombom - Famosa “influencer” dominicana que se ha destacado con sus famosas frases “buenas, buenas” y “rica, sabrosa y deliciosa” en sus videos en TikTok con mensajes de autoestima y superación.
1 / 16 | Estas son las 16 celebridades que compiten en "Top Chef VIP" de Telemundo . Aída Cuevas - Cantante y actriz mexicana conocida como “La reina de la música ranchera”, popular alrededor del mundo y ganadora de importantes reconocimientos como el premio Grammy. - Suministrada

Carmen sigue creyendo en el amor

Pese al final de la relación, la protagonista de exitosas producciones de Telemundo dejó claro que no ha perdido la fe en encontrar una nueva pareja.

“Creo en el amor, amo estar enamorada, amo estar en pareja. Es de lo más bonito que existe, así que no, jamás me voy a cerrar a eso”, aseguró.

Cuando Lourdes Stephen le preguntó directamente por su situación sentimental actual, la respuesta fue inmediata.

“Yo estoy solterísima”, dijo.

¿Qué busca en una futura pareja?

Lejos de mostrarse desanimada, Villalobos incluso reveló algunas de las cualidades que espera encontrar en una futura relación.

Según explicó, desea compartir su vida con alguien emocionalmente responsable, independiente y con metas claras.

“Busco alguien emocionalmente responsable, afectivamente responsable, económicamente independiente, que tenga muy claro qué quiere para su futuro”, expresó.

Y aunque mencionó varios aspectos importantes, también dejó espacio para el sentido del humor al hablar de una característica que considera indispensable.

“Yo sí necesito que me baile bien sabroso”, comentó entre carcajadas.

Tags
Carmen Villalobos
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 3 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: