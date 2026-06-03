Carmen Villalobos habla por primera vez de su separación de Frederik Oldenburg

La actriz colombiana Carmen Villalobos habló por primera vez sobre su reciente separación de Frederik Oldenburg durante una entrevista con la periodista Lourdes Stephen para el programa “Al Rojo Vivo”.

Aunque reconoció que una ruptura siempre implica cambios y momentos difíciles, Villalobos aseguró que atraviesa esta nueva etapa de su vida con tranquilidad y enfocada en sí misma.

“Yo estoy muy tranquila, muy tranquila, muy feliz. Sé lo que soy como persona, sé el amor que le entrego a las personas y sé lo que yo le entrego a las personas. Y la verdad, yo creo que eso no es para cualquiera”, expresó.

La actriz fue aún más contundente al hablar de cómo maneja las relaciones que terminan.

“Yo siempre he pensado que si tú no haces parte de mi presente, tú no tienes cabida en mi vida. Así de sencillo. O sea, los recuerdos se borran por completo”, afirmó.

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Durante la conversación, Villalobos explicó que una separación suele ser dolorosa, especialmente cuando existe una historia compartida y una rutina construida en pareja.

Sin embargo, confesó que lo que más le impactó fue escuchar ciertas posturas sobre el final de la relación.

“Cuando suceden las cosas y digamos que la otra parte te dice: ‘Yo no siento, yo no sufro, a mí no me duele, yo no siento tristeza, a mí no me importa’, no sé, tantas cosas... tú quedas como plop”, comentó.

“Y dices: ‘No, espérate, ¿Cómo así? ¿De qué estamos hablando?’”, agregó.

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Carmen sigue creyendo en el amor

Pese al final de la relación, la protagonista de exitosas producciones de Telemundo dejó claro que no ha perdido la fe en encontrar una nueva pareja.

“Creo en el amor, amo estar enamorada, amo estar en pareja. Es de lo más bonito que existe, así que no, jamás me voy a cerrar a eso”, aseguró.

Cuando Lourdes Stephen le preguntó directamente por su situación sentimental actual, la respuesta fue inmediata.

“Yo estoy solterísima”, dijo.

¿Qué busca en una futura pareja?

Lejos de mostrarse desanimada, Villalobos incluso reveló algunas de las cualidades que espera encontrar en una futura relación.

Según explicó, desea compartir su vida con alguien emocionalmente responsable, independiente y con metas claras.

“Busco alguien emocionalmente responsable, afectivamente responsable, económicamente independiente, que tenga muy claro qué quiere para su futuro”, expresó.

Y aunque mencionó varios aspectos importantes, también dejó espacio para el sentido del humor al hablar de una característica que considera indispensable.