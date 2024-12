Sebastián Caicedo, exesposo de Carmen Villalobos, se casa en Colombia

View this post on Instagram

“Fue algo muy bonito, no fue la megafiesta, no tiramos la casa por la ventana. Quisimos ofrecerle a los invitados un lugar a gusto. No quisimos que el protagonista fuera el lujo, ni la ostentosidad -ni Juliana y yo- si no que fuera Dios. Dios fue el protagonista”, declaró el intérprete de 43 años a la revista.