¿Se separan Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg?

Lo que parecía ser un cuento de hadas moderno frente a las cámaras de Telemundo parece haber llegado a su fin. Tras dos años de mostrar un romance ideal en redes sociales, la actriz colombiana Carmen Villalobos y el presentador venezolano Frederik Oldenburg han tomado caminos separados según sus publicaciones, decisión que ha dejado a sus seguidores preguntándose qué pasó.

Desde que confirmaron su amor a principios de 2023, la presentadora de “Top Chef VIP” y el anfitrión de “Exatlón Estados Unidos” se convirtieron en la prueba de que siempre hay una segunda oportunidad para el corazón. Sin embargo, ni los viajes paradisíacos ni las constantes declaraciones de amor mutuo fueron suficientes para blindar una relación que hoy acapara los titulares por su inesperado desenlace.

El silencio digital de los últimos meses fue el preludio. Todo explotó por un video que publicó la actriz Majida Issa en Instagram, donde bromeó con el tema de la soltería.

“Yo creyendo que iba a ser la única soltera en el 2026… pero me llegaron refuerzos”, indicó. Inmediatamente apareció Villalobos.

Los fans de la pareja, por su parte, solo confirmaron sus sospechas. Esto, después de que los comunicadores pasaran Navidad y Año Nuevo en sitios distintos. Su última publicación romántica fue en octubre de 2025 por su segundo aniversario.

Aunque las revistas de entretenimiento dan la ruptura por un hecho al citar fuentes cercanas, ni Villalobos ni Oldenburg lo han hecho oficial.