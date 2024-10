“La primera vez”: Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg comparten un momento especial de su relación

“Por más sonrisas y momentos maravillosos como estos. Acompañarte y verte trabajar es increíble, una experiencia que he disfrutado al máximo, mi admiración por tí sigue creciendo y me llena de orgullo cada logro en tu extensa carrera, rumbo a dos años juntos. Te amo demasiado, Carmen. Pronto sumarás un nombre más a la lista de tus personajes. PD: Quiero dejar claro que estas fotos las tomé yo, lo digo porque algunas veces (siempre) te quieres apoderar de todas las fotos y no es así. Y a ustedes, gracias por tanto cariño. Los queremos”, sostuvo el comunicador.

“Ja,ja,ja.... Ay, amor, qué mensaje más bello. Fui la más feliz de tenerte en el set, pero esta vez como actriz. Que me vieras actuando fue muy emocionante. Te amo demasiado y no puedo creer el tiempo que llevamos juntos. Posdata: Ja,ja,ja... Es que tú nunca tomas fotos. Entonces, ajá, cuando yo tomo fotos lindas las quieres, y no. Si quieres fotos lindas, toma tú fotos lindas, como estas. Te amo. No quiero que te vayas”, expresó.