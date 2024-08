Carmen Villalobos: “No me creo el cuento de la fama”

“Es complicado,” dijo Villalobos. “Puedo ser bastante desesperante, la verdad. La gente a mi alrededor puede hacer caras como que no puede ser, hoy está en esos días en que está insoportable porque a veces el estrés llega a tu vida y son cosas que no puedes controlar”.

“Si no lo puedes controlar, ¿para qué te estresas? Si dependiera de mí, digo listo, me estreso y vamos con toda, pero si depende de terceros, pues que los demás hagan lo suyo. Se dice muy fácil, pero cuando llegan esos momentos de tensión, de estrés, es cuando tienes que sacar toda esa inteligencia emocional, pensar tres veces antes de decir cualquier cosa porque uno en un momento caliente dice cosas de las que después se arrepiente. Entonces, que el calor baje de la cabeza, pensar, respirar y ahí sí decir las cosas”, aconsejó la actriz.

No me creo el cuento de la fama porque es un estado efímero.

Además de hablar sobre el estrés, Villalobos también compartió su perspectiva sobre la fama. A pesar de su éxito y popularidad, la actriz no se deja llevar por la notoriedad. “En un momento puedes tener una alta popularidad y después puede haber gente que no te recuerde. Eso de ir por la vida diciendo ‘tú no sabes quién soy yo’ solo le hace daño a la cabeza.”

Villalobos destacó la importancia de mantenerse humilde y centrada, tanto en sus relaciones personales como familiares. “Nunca me he creído el cuento, nunca me ha afectado ni en mis relaciones personales ni familiares. Entre más tranquilo actúes, mejor. Siento que la clave está en no dejar que la fama te afecte y en mantener siempre los pies en la tierra”, concluyó.