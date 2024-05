Exesposo de Carmen Villalobos revela que sufrió depresión tras su separación de la actriz

“Yo estaba muy perdido en ese momento y se me acabó el mundo, se me acabó mi vida porque esa era mi vida, tanto profesional como personal. No sabía de qué agarrarme, no tenía muchas herramientas, tenía muchos vacíos y llegó la depresión a mi vida porque tenía mucho miedo cómo iba a reaccionar el mundo”, dijo Caicedo.