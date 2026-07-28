Insuperable para Luis Rafael Sánchez que Sara y Joaquín Jarque sean los protagonistas de “Quíntuples”

Una puesta en escena insuperable, delirante y emocionante son tres de los tantos adjetivos que pueden describir lo que los hermanos actores Sara Jarque y Joaquín Jarque harán en el escenario al protagonizar el clásico de la dramaturgia puertorriqueña, "Quíntuples", escrita por el reconocido maestro novelista y dramaturgo Luis Rafael Sánchez.

La pieza icónica en el teatro puertorriqueño por primera vez será protagonizada por dos hermanos en la vida real que a su vez tendrán el honor de contar entre la audiencia al maestro Sánchez, quien inmortalizó su obra al ser incluida en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, convirtiéndose en el primer puertorriqueño en recibir el reconocimiento.

Para Joaquín, quien tiene el lujo de llamar un “gran amigo” al escritor y novelista más importante de las letras en la modernidad puertorriqueña, compartir escena con su hermana será histórico y memorable al lograr que dos hermanos de sangre se coloquen la piel de “Baby”, “Mandrake”, “Papá”, “Dafne”, “Bianca” y “Carlota” Morrison.

PUBLICIDAD

Joaquín ha estado en otras puestas en escenas del clásico, la más reciente fue con la actriz Jacqueline Duprey. Sin embargo, para Sara será su debut en el Congreso de Asuntos de la Familia Morrison. Los cinco hermanos Morrison y su padre le hablan al público sobre sus vidas y relaciones en diferentes y magistrales monólogos.

“Me visualizaba en el futuro haciendo esta pieza con mi hermana. Que dos hermanos de sangre, actores profesionales, interpreten este clásico de la dramaturgia puertorriqueña va a ser único, histórico e irrepetible. Cuando le confirmé al maestro que mi hermana había aceptado, él mismo me dijo: ‘Joaquín Jarque, eso va a ser insuperable’ y opino lo mismo también. Estoy súper contento y mi hermana está delirante de contentura”, indicó el actor sobre la pieza que se estrenó originalmente el 3 de octubre de 1984.

Para el escritor de la obra el hecho de que los dos hermanos actores acepten el reto teatral es una satisfacción inmensa, ya que indicó que admira y elogia la carrera actoral de Sara. De hecho, confirmó que la pieza en manos de los hermanos será insuperable y está muy confiado del trabajo que ambos harán en escena.

“Es un lujo para la obra tenerla a ella”, aseguró Sánchez en referencia a la actriz Sara, tras saludar este martes a los actores durante la conferencia de prensa realizada en el vestíbulo de la Sala René Marques en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce.

Ante esta expresión de parte del veterano escritor, la emoción invadió a Sara casi hasta las lágrimas y solo pudo soltar un “me muero” ante el privilegio de ser parte de la obra y las palabras de Sánchez. Su emoción era evidente en su rostro.

PUBLICIDAD

“Estoy sumamente honrada y privilegiada. Me siento sumamente feliz de contar con el aval del maestro para poder interpretar los tres personajes, de las tres hermanas de Quíntuples. Me emociona mucho lo que él dice. Así que solamente espero hacerle honor a su palabra y a su verbo en esta gran obra”, aseguró la actriz que pertenece al elenco del programa “Raymond y sus amigos” de Telemundo.

Sara mencionó que vio la puesta en escena en el 2009 a cargo de la primera actriz Idalia Pérez Garay y el primer actor, José Félix Gómez y se vio reflejada en el clásico. Según ella en su proceso de abordar la pieza ha requerido memorizar primero el texto que “goza de un verbo envidiable”.

Sánchez aprovechó el encuentro con los actores y los medios de comunicación para recordar cuando presentaron la obra en inglés y él fue a verla con cierta preocupación a que la adaptación del texto no fuera fiel. De igual forma, la obra ha sido traducida al portugués y al francés.

“No podemos desvirtuar lo que el maestro diagramó en ese texto. Quíntuples es un excelente documento histórico para comprender el Puerto Rico que estuvo vigente entre 1950 y 1984. Siempre he visto a Quíntuples como una radiografía de interioridades humanas”, explicó Joaquín.

Sara destacó por su parte que la obra que se presentó en la década de 1980, sigue siendo igual de vigente y pertinente para la sociedad.

“Quíntuples no deja de ser pertinente al día de hoy. Todos tenemos la posibilidad de actuar frente a un público por las redes sociales.Todos tenemos esa persona que somos y esa persona que representamos ser. Quíntuples habla de lo que somos los seres humanos y las máscaras sociales siguen estando presentes hoy”, enfatizó Sara.

PUBLICIDAD

A través de monólogos, cada personaje expone las vivencias y problemas que conlleva ser parte de la famosa familia Morrison. La realidad y la ficción, la verdad y la mentira, envolverán al público hasta hacerlo parte de la historia y de la Convención para los Asuntos de la Familia.

La obra contará con la dirección de Emineh de Lourdes. "Quíntuples" se presentará desde el 12 de septiembre en el Teatro Victoria Espinosa de Santurce y en una única función el 26 de septiembre en el Teatro Yagüez de Mayagüez.

Los boletos están a la venta en Ticketera.