EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Lorenzo Figueroa revela los próximos “reality shows” que le gustaría explorar

“Lolo”, hijo de Chayanne, duró ocho semanas en la competencia de Telemundo, “Exatlón Estados Unidos”

28 de enero de 2026 - 10:23 PM

Lorenzo Figueroa es el cofundador de la línea de ropa Stamos Bien. (carlos.rivera@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La décima temporada de “Exatlón Estados Unidos” vivió uno de sus momentos más emotivos el pasado 25 de enero con la eliminación de Lorenzo Figueroa. El integrante del equipo Azul, reconocido por su carisma y por ser el hijo del ícono del pop Chayanne, concluyó su participación tras un intenso duelo de máxima presión, consolidándose como una de las figuras más queridas de esta edición.

Para “Lolo”, como lo nombran sus compañeros, “la competencia más feroz del planeta” no fue solo un reto deportivo, sino la oportunidad de mostrar al mundo al hombre detrás de la figura pública. El graduado en Finanzas demostró que su mayor fortaleza no residía en su linaje, sino en su capacidad para enfrentar circuitos implacables y fortalecer el espíritu de su equipo.

Figueroa visitó las instalaciones de Telemundo Center, en Miami, después de su eliminación. Allí compartió si participaría en otro “reality show”.

Antes de revelarlo, el joven empresario sostuvo que llegó a “Exatlón Estados Unidos” para vivir una experiencia distinta, crecer y dar lo mejor de sí. Entre tantas lecciones, detalló, la más importante es “no darse por vencido”.

El cofundador de la línea de ropa Stamos Bien se supo orgulloso de su desempeño como integrante del equipo Azul. Su salida en la octava semana es mucho más de lo que imaginó.

Si participaría o no en otro “reality show”, Figueroa respondió que sí. Si se trata de “Exatlón Estados Unidos”, dijo, está más que listo. Por otro lado, adelantó que está en “conversaciones” y que le gustaría llegar a “Top Chef VIP” o a “La isla: desafío extremo”.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
