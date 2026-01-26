Eliminación conmueve a “Exatlón Estados Unidos 10″: Lorenzo Figueroa dice adiós entre lágrimas

En medio de lágrimas y una emotiva despedida, Lorenzo Valentino Figueroa, hijo del artista puertorriqueño Chayanne, quedó eliminado de la décima temporada de “Exatlón Estados Unidos” de Telemundo tras una intensa batalla de eliminación, a tan solo tres semanas de la gran final.

“Tú merecías estar, tú merecías estar. Eres un grande”, le expresó su compañero del equipo azul, el veterano Emmanuel Jáquez “Plátano Power”, con quien se enfrentó en el duelo.

El denominado Tiburón de Miami fue aplaudido por ambos equipos de la competencia, conmoviendo a todos, incluido el presentador Frederik Oldenburg.

“Qué experiencia tan bonita que he tenido aquí. Son como mi familia, amigos… estoy llorando otra vez. Mis hermanos, que tenemos los bigotes de combinación. Qué increíble dejar así la competencia, pero te digo algo, estoy feliz porque di el 100% y pa’ sacarme de aquí me tuvieron que sacar esos dos titanes. Estoy feliz que fueron mis hermanos. Lo digo con el corazón”, expresó emocionado el joven empresario.

Durante la noche del domingo, Lorenzo se enfrentó a “Plátano Power” y a Kelvin Noé Rentería “El Vaquero” – ambos integrantes de su equipo – luego de que el actor Polo Monarrez se salvara de pasar al duelo de eliminación.

“Estoy feliz porque decidí venir aquí. Di lo máximo, fue mi primer reality show. Es un reality de competencia, de familia. Me encanta. Me hubiese encantado quedarme hasta el final, pero no se pudo y así son las cosas”, finalizó al ser despedido entre aplausos.