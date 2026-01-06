“No voy a seguir”: en juego el destino de Wilmarie Negrón en “Exatlón Estados Unidos 10″

La atleta Wilmarie Negrón regresó a la edición 10 de “Exatlón Estados Unidos” tras prepararse intensamente en triatlón y duatlón, presentándose como una “Leona Boricua” más experimentada y enfocada en ganar el trofeo. Hoy, el sueño de la también enfermera está en peligro de no cumplirse.

Durante la jornada de ayer, lunes, la natural de Villalba sufrió un desgarre en los ligamentos de su tobillo izquierdo. Tras el incidente, la competidora no pudo completar el circuito.

“Equipo, ‘sorry’ (disculpen), quiero seguir, pero no voy a poder. Se torció hoy (el tobillo), lo escuché”, dijo Negrón mientras se quejaba del dolor.

A lo largo de la edición, titulada “Arena de campeones”, Negrón se ha consolidado como una de las figuras más competitivas y polémicas del equipo Azul. La puertorriqueña ha logrado múltiples “Match Points” y empates críticos para los Contendientes.

A pesar de haber sufrido un fuerte choque de cabezas y mareos durante una competencia contra Kelly Ríos en diciembre de 2025, continuó en el circuito para asegurar puntos para su equipo. Como atleta es reconocida como una pieza clave por su velocidad y precisión, cualidades con las que ha logrado frenar rachas ganadoras del equipo Rojo en momentos de alta presión.

