Anoche, cuando los “Contendientes” se quedaron con la victoria en “Exatlón All-Stars”, y regresaron a la villa, no todo fue celebración. Antes de que los azules ganaran el cuarto punto que les permitirá a dos de ellos recibir familiares en las arenas, las dos boricuas en la competencia protagonizaron un encontronazo.

Mientras Valeria Sofía Rodríguez confiaba en que todo saldría bien para poder regresar a la villa de “Exatlón All-Stars”, más tarde discutió con Wilmarie Negrón por adelantarse a los resultados de los circuitos, pues dicen que supuestamente es de “mala suerte”.

“Ya es momento de regresar a la que era nuestra casa. No era nuestra casa, sigue siendo nuestra casa. Se la prestamos un ratito, se nos fue de las manos. Pero, confío en Dios, en que hoy, saldremos del campamento”, afirmó Rodríguez frente a las cámaras del “reality show” de Telemundo.

“No puedo decir en ceremonia ‘hoy sí que vamos a ganar’, ‘hoy sí que vamos a salir con todo. Porque ya me regañaron, ya no lo puedo decir”, comenzó Negrón mientras conversaba con Yoridan Martínez. “¿Por qué?”, cuestionó el cubano. “Porque Valeria no quiere que yo lo diga porque es mala suerte”, contestó la boricua.

Molesta, la campeona de la segunda temporada exclamo: “A la verdad es que este equipo mete en problemas a cualquiera”. Luego defendió su argumento.

El drama con las puertorriqueñas continuó. Al final, Negrón expuso que tendrán que llemar a un psicólogo, que se quiere ir de la competencia y que se está “volviendo loca”.