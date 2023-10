El pasado domingo, 22 de octubre, los “Contendientes” y los “Famosos” de “Exatlón All-Stars” pudieron relajarse un poco con la llegada de los refuerzos que sustituirían a Chuy Almada, Azul Grantón y Marisela “Chelly” Cantú, quienes tuvieron que abandonar la temporada por lesiones. La boricua Wilmarie Negrón se integró como parte de los azules.

La atleta formó parte de la quinta temporada de “Exatlón Exatlón Estados Unidos”. En esa ocasión también llegó como refuerzo y, aunque no pasó a la semana final, tuvo un excelente desempeño.

Además de buena competidora, la puertorriqueña es recordada por protagonizar algunas polémicas. De hecho, algunos compañeros la llegaron a describir como “arrogante, pesada y burlona”.

Hasta un exatleta azul, Andoni García, dijo que “cuando llegó Wilmarie hubo un corto circuito entre ellos”. “Tengo que admitir que al principio Wilmarie no me caía muy bien”, sostuvo el español, quien advirtió que Negrón es una mujer demasiado competitiva, algo que generaba choques. Cuando la conoció más a fondo, sin embargo, cambió su perspectiva.

“Luego se robó mi corazón. Al principio teníamos una riña ahí, pero ella es una excelente persona. Ahora la quiero mucho. Me cae muy bien”, agregó García.

Desde su llegada a la edición “All-Stars”, cuyo premio final es de medio millón de dólares, la enfermera ha tenido algunos choques con contrincantes como Caterine Ibargüen. Esta noche, por primera vez en la historia de “la competencia más feroz del planeta”, una atleta fue físicamente agresiva contra otra compañera. Algo que la cadena de televisión hispana no tolerará.

Se trata de Anisa Guajardo, quien empujó a Negrón mientras los rojos celebraban su noveno punto de la noche. Todo comenzó cuando la profesional de la salud se enfrentó a Shaila Pérez en el Circuito del Circo.

Durante el trayecto, Negrón medio empujó a Pérez en el área de puntería. La mexicana, de igual modo, medio empujó a la boricua y esta gritó que la golpeó fuerte en el abdomen. La audiencia en las redes sociales, por su parte, lo interpretó como una “actuación” de la “Contendiente”.

Si fue así, logró provocar a Guajardo. Cuando Pérez ganó el circuito, la mexicana corrió hacia ella para celebrar y en el camino empujó a Negrón con su brazo. “Yo soy amor y paz”, dijo. “Pero cuando se meten con mis compañeras se meten conmigo. La voy a defender (a Shaila) hasta el final”, aseguró.

El presentador Frederick Oldenburg le llamó la atención a Guajardo y dejó claro que “Exatlón Estados Unidos” no tolera agresión física. “Anisa le dio un empujón a Wilmarie y esto es inaceptable. Eso no lo toleramos aquí. Esto trae una sanción. No podemos tolerar esto. Por eso vamos a suspender a Anisa”, expuso.

La integrante de los “Famosos” no podrá competir en las siguientes tres batallas.