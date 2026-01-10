¿Lolo o Polo?: uno de ellos se despedirá mañana de “Exatlón Estados Unidos 10″

Nacido en 1997 bajo el cobijo de una de las familias más queridas del espectáculo, Lorenzo Figueroa ha sabido equilibrar la protección que su padre siempre le brindó con la ambición de escribir su propia historia. Definido por sus valores y una ética de juego limpio, el primogénito del ídolo boricua Chayanne y la abogada Marilisa Maronesse destaca hoy como una de las figuras jóvenes más influyentes del panorama hispano en 2026.

Desde el año pasado, el nombre del joven empresario dejó de resonar solo por su herencia artística para brillar con luz propia en la arena deportiva. Su participación en la décima temporada de “Exatlón Estados Unidos”, donde se integró al equipo Azul, ha revelado a un competidor disciplinado que desafía las expectativas del público bajo los reflectores de Telemundo.

El jueves, sin embargo, acabó la racha de victorias que el equipo Contendientes tenía desde finales de la semana pasada. Si bien es cierto que ganaron “La Villa Exatlón” el pasado lunes, fueron derrotados por los Famosos y el primer hombre sentenciado de la semana fue “Lolo”.

PUBLICIDAD

Las dos últimas carreras definieron la derrota. Los enfrentamientos en el circuito fueron entre Dan Pastrana y Figueroa, por los hombres. Mientras que por las mujeres corrieron Johanna Gómez contra Viviana Michel “La Cazadora”.

Anoche la historia fue distinta. Los Azules vencieron y enviaron al actor Polo Monárrez a sentencia.