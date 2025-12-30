Triste e inesperada renuncia en “Exatlón Estados Unidos 10″

Esta semana “Exatlón Estados Unidos 10″ llegó a uno de sus momentos más reflexivos. En plenas fechas festivas los sentimientos están a flor de piel, pero la batalla por la conquista del codiciado título no termina.

En medio de esto, uno de los integrantes se vio obligado a abandonar la competencia de Telemundo. El anuncio, revelado ayer lunes, fue totalmente inesperado y un golpe para el equipo Rojo y para la audiencia, pues se trata de uno de los participantes más queridos, del “show”.

Con mucha tristeza, así se lo comunicó Fernando Lozada a sus compañeros y rivales, como al conductor, Frederik Oldenburg. El mexicano apuntó de forma muy cuidadosa la razón que lo llevó a salir de la competición.

“Jamás imaginé que mi salida sería así, y que sería tan pronto porque apenas estaba agarrando ritmo, siento que estaba en una buena racha, parece que Dios tiene otros planes para mí en esta ocasión”, dijo Lozada visiblemente emocionado tras anunciarse su salida.

PUBLICIDAD

Este fue su mensaje para los “Famosos”, con quien tantas aventuras vivió. “Familia roja, los amo, los adoro, gracias por darse el tiempo de conocerme... gracias por tan bonitos momentos. Por favor, mantengan esa energía, no voy a estar presente con ustedes, pero sí con el corazón”, expresó.

La razón tiene que ver con “motivos personales” que prefirió mantener en su privacidad. Por él no hubiera salido, pero parece que se trata de una causa mayor que lo requiere.