EntretenimientoTelevisión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Triste e inesperada renuncia en “Exatlón Estados Unidos 10″

La razón tiene que ver con “motivos personales” que prefirió mantener en su privacidad

30 de diciembre de 2025 - 5:32 PM

"Exatlón Estados Unidos" es conducido por Frederik Oldenburg. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

Esta semana “Exatlón Estados Unidos 10″ llegó a uno de sus momentos más reflexivos. En plenas fechas festivas los sentimientos están a flor de piel, pero la batalla por la conquista del codiciado título no termina.

RELACIONADAS

En medio de esto, uno de los integrantes se vio obligado a abandonar la competencia de Telemundo. El anuncio, revelado ayer lunes, fue totalmente inesperado y un golpe para el equipo Rojo y para la audiencia, pues se trata de uno de los participantes más queridos, del “show”.

Con mucha tristeza, así se lo comunicó Fernando Lozada a sus compañeros y rivales, como al conductor, Frederik Oldenburg. El mexicano apuntó de forma muy cuidadosa la razón que lo llevó a salir de la competición.

“Jamás imaginé que mi salida sería así, y que sería tan pronto porque apenas estaba agarrando ritmo, siento que estaba en una buena racha, parece que Dios tiene otros planes para mí en esta ocasión”, dijo Lozada visiblemente emocionado tras anunciarse su salida.

Este fue su mensaje para los “Famosos”, con quien tantas aventuras vivió. “Familia roja, los amo, los adoro, gracias por darse el tiempo de conocerme... gracias por tan bonitos momentos. Por favor, mantengan esa energía, no voy a estar presente con ustedes, pero sí con el corazón”, expresó.

La razón tiene que ver con “motivos personales” que prefirió mantener en su privacidad. Por él no hubiera salido, pero parece que se trata de una causa mayor que lo requiere.

Tommy Ramos, Primera y cuarta temporada, FamososYarishna Ayala, Primera temporada, ContendientesWilanier Betancourt, Séptima temporada, Contendientes
1 / 23 | Atletas puertorriqueños que han competido en "Exatlón Estados Unidos". Tommy Ramos, Primera y cuarta temporada, Famosos - LUIS ALCALA DEL OLMO
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
