Dan Pastrana se perfila como uno de los favoritos de “Exatlón Estados Unidos 10″

Dan Pastrana, conocido como “El Halcón”, ha tenido un desempeño destacado y protagónico en la décima temporada de “Exatlón Estados Unidos”, iniciada en diciembre de 2025. Cada circuito recorrido y carrera conquistada por el boricua lo ha posicionado como una de las figuras clave del Equipo Rojo.

En sus primeras semanas, el excompetidor de “Guerreros” de Wapa Televisión logró un número de victorias importante. Entre tantas, un premio de $20,000 para su equipo y el dominio en juegos de recompensa.

Su presencia ha sido fundamental para frenar el avance del Equipo Azul en momentos críticos, como en la lucha por la sentencia femenina y victorias dramáticas frente a rivales fuertes como Kelvin Rentería y Emmanuel Jáquez. Mientras tanto, el atleta aprovecha su experiencia previa como beisbolista profesional (ganador del Guante de Oro en 2019) para dominar las fases de puntería y lanzamiento en los circuitos.

Otra de las cualidades que distinguen al natural de Gurabo, de 29 años, es su don de gente y el afecto que demuestra hacia los suyos. Esto, la audiencia ha podido descubrirlo a lo largo de la época festiva.

PUBLICIDAD

Durante celebraciones importantes como Navidad, Año Viejo y Día de Reyes, Pastrana a acudido a las redes sociales con mensajes cargados de sentimientos y fortaleza.

“Feliz Día de Reyes, Puerto Rico. Hoy la distancia duele, el alma aprieta y el corazón grita tu nombre. Extraño mi tierra, mis tradiciones, a mi gente… extraño estar ahí, mirando al cielo y creyendo en la magia como cuando éramos niños. Pero aunque esté lejos, jamás estoy ausente. En estas arenas dejo la piel, el sudor y el corazón para defender a mi isla como un guerrero boricua. Cada caída es por Puerto Rico. Cada punto es por ustedes. Que nunca se pierda nuestra tradición, que nunca se rompa nuestro orgullo. Puerto Rico no se abandona… Puerto Rico se defiende“, fueron las palabras del deportista el pasado Día de Reyes.