De entrada, el hijo del cantante puertorriqueño Chayanne, Lorenzo Figueroa revela que es la primera vez en 25 años que está de visita en Puerto Rico sin su padre por lo que se siente extraño. Para él es una inusual novedad.

Su llegada a la isla esta semana responde a la presentación oficial de la marca de ropa Stamos Bien en las tiendas Roma en Puerto Rico. Lorenzo desarrolló su propia marca de ropa con el objetivo de abrirse paso en el mundo de la moda. Hoy, realizó la presentación en la tienda Roma en San Patricio.

Lorenzo no está solo en Puerto Rico. Al igual que su padre quien siempre a su lado tiene alguno de sus hermanos, Emanoel Figueroa Arce esta vez acompaña a su sobrino.

Desde la esquina de tío vela porque su sobrino esté impecable y cuida cada detalle, igual que lo ha he hecho a lo largo de la carrera de Chayanne. Y es que la unidad que se concibe entre ellos también se extiende a los proyectos que emprende cualquier miembro de la familia. Un ejemplo reciente es el lanzamiento musical de la hija de Chayanne, Isadora Figueroa, quien ha recibido el apoyo incondicional de su famila.

Lorenzo enfatiza que aunque su viaje es de trabajo lo primero que hizo fue visitar a su abuelo en San Lorenzo y al resto de sus parientes, porque siempre es y será una prioridad antes que todo lo que se disponga a realizar en la isla.

El joven que estudió Negocios y finanzas en Florida incursionó en el campo de la moda en el 2021 al materializar la idea que nació en el 2020 en medio de la pandemia de COVID-19 entre un grupo de amigos que deseaban emprender un proyecto juntos que fuera a su vez representativo de ellos como latinos.

Fue en el 2021 que él y sus amigos adquirieron las telas y desarrollaron lo que deseaban con la marca Stamos Bien, que incluye por el momento prendas como gorras, abrigos, T-shirts y “hoodies” para damas y caballeros.

Línea de ropa “Stamos Bien” del Lorenzo Figueroa. FOTO POR: Carlos Giusti/GFR Media (Carlos Giusti/Staff)

“Esto es una experiencia nueva. Empecé estudiando Negocios en la universidad porque quería hacer algo mío. No sé cantar ni bailar muy bien. Eso no es lo mío. Eso es de mi hermana (Isadora) y mi papá. Si yo canto solo sería en la ducha. No canto nada. Quería hacer algo propio, quería representar la cultura latina y que fuera con un mensaje positivo y nosotros William y Luigi que son mis dos mejores amigos, decidimos hacer la línea de ropa”, explica el joven que guarda un gran parecido físico con Chayanne.

De su padre confiesa que el apoyo al proyecto fue de inmediato, ya que desde pequeño “me ha dicho que siga mis sueños y estoy muy agradecido de mi familia y lo que han hecho por mí para yo poder realizar estas cosas”.

“Papi siempre me dice que si voy a hacer algo, lo haga por mí y que este apasionado un 100%. El apoyo de mi padre siempre ha estado ahí. Él, siendo artista por 44 años, sabe de vestuario, de ropa y cualquier consejo que él me da sé que siempre es muy bueno y lo escucho en lo que él me diga”, subraya sobre su mentor y modelo a seguir.

El nombre de Stamos Bien, ¿es un referente a las expresiones de nosotros los puertorriqueños o también tiene que ver con el éxito de Bad Bunny, “Estamos bien”? , pregunta El Nuevo Día.

“A mí me gusta mucho la música de Bad Bunny y lo escuchó desde el 2017, pero más bien es una referencia de cómo nos expresamos los puertorriqueños. Cuando estoy con mi papá, mi tío y la gente pregunta y uno dice ‘estamos bien, estamos tranquilo y eso es positivo”, aclara Lorenzo en entrevista desde la tienda Roma en San Patricio donde a partir de hoy se puede adquirir algunas de las piezas de la colección que él define como una línea para la “calle”.

Lorenzo precisa que como la línea está empezando por lo pronto es ropa casual “para ir la cine y divertirse entre amigos”. La próxima colección de Stamos Bien incluiría pantalones cortos y “crop top” para chicas.

18 de enero de 2023. Guaynabo, PR. Entrevista a Lorenzo Figueroa, hijo del cantante Chayanne, sobre el lanzamiento de su línea de ropa “Stamos Bien”, llevada a cabo en el lounge de la tienda Roma de San Patricio. FOTO POR: Carlos Giusti/GFR Media (Carlos Giusti/Staff)

El joven es quien modela la mayoría de las piezas o procura llamar a varios amigos para que lo hagan. Por lo pronto dice que la acogida de la marca ha sido fenomenal y que desea crecer en el mercado latino en Puerto Rico y otros países en América.