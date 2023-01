A sus 25 años, Lorenzo Figueroa está enfocado en combinar su preparación en finanzas con su pasión por la moda y su gusto por vestir cómodo. Todos esos elementos se unieron para que el primogénito del cantante puertorriqueño, Chayanne, se uniera a dos amigos -Luiggie Mazza y William Weisslinger- en la creación de la línea “Stamos Bien”.

Se trata de una línea de ropa juvenil que se compone de piezas básicas para el diario como son camisetas, suéteres, “hoodies”, “crop hoodies” y gorras. Prendas de vestir que no faltan en el guardarropa tanto de hombres como mujeres entre los 18 y los 35 años, aunque Lorenzo añade que lo puede llevar cualquier persona que busque la comodidad.

Esta primera colección -que fue lanzada en septiembre en la página web stamos-bien.com- también está disponible en las tiendas Roma a través de la isla. Se espera que para marzo llegue una segunda colección en la que se destaquen colores más vibrantes y alusivos al verano.

“Teniendo 25 años, quería que fuera esa ropa que yo uso mucho cuando voy al cine o cuando voy con mis amigos de parranda. Más adelante, no descartamos incluir zapatos, sombreros y hasta ropa interior”, adelanta Lorenzo.

Lorenzo Figueroa (Carlos Giusti/Staff)

Al conceptualizr la línea, el joven buscaba un producto que lo representara. “Cuando les dije a mis amigos que quería empezar algo, ellos se unieron y decidimos hacer una línea de ropa. Lo que no llegaba era el nombre y uno de esos días mi papá me llama un día y me dice: ‘¿Cómo están ustedes?’ Y le dije: ‘Papi, estamos bien’. Ahí fue que llegó el nombre que tanto estábamos buscando. Qué mejor nombre que algo que es tan natural y tan fresco como la frase ‘Stamos bien’”, dice.

Una de las piezas más vendidas de la colección es una camiseta con la frase “Made in Latinoamérica”.

Lorenzo comenta que la moda le atrajo desde pequeño, pues siempre estuvo expuesto a la importancia del vestuario debido al trabajo de su papá. Cuenta que de su progenitor aprendió la importancia de lucir bien y sentirse cómodo. Según señala, su guardarropa se ajusta a su estilo de vida como joven emprendedor, aunque siempre hay espacio para prendas más formales para ocasiones especiales.

“Lo primero que hago en el día es ejercicio. Luego me baño, me pongo jeans, zapatos y camisa bien estilo ‘streetwear’, listo para lo que sea. Que si me tengo que mover, me puedo mover. Si tengo que ir a correr, a mandar paquetes, puedo hacerlo”, comenta.

Por caminos diferentes

Recientemente, su hermana menor, Isadora, se lanzó al ruedo musical con su primera producción. Para Lorenzo esto es motivo de orgullo, pues ambos han crecido muy unidos.

“Mi hermana canta hermoso, toca el piano, toca la guitarra, hace mil cosas”, comenta, mientras añade de manera jocosa que el talento en la música lo tienen su hermana y su papá, pero que él solo canta en la ducha y sabe que no tiene “buena voz”.

Lorenzo Figueroa (Carlos Giusti/Staff)

“Estudié finanzas, y sé de administración de empresas. Estudié eso porque me gusta y en mi familia pensamos que siempre es importante saber un poco de negocio, saber cómo manejar el dinero y cómo invertirlo. Mi papá es una persona muy exitosa en el mundo artístico y yo aprendiendo de negocios lo puedo ayudar en el futuro y también me puedo ayudar a mí con mis proyectos, como ‘Stamos bien’, y otros que tenga el futuro”, establece.

Una familia muy unida

Quienes siguen a Lorenzo, a Isadora o a Chayanne en las redes sociales saben que se trata de una familia muy unida que celebra cada logro y cada festividad. Esa unión, a la par con el apoyo de su papá y su mamá, Marilisa Maronese, han hecho de Lorenzo un hombre seguro, amado y listo para dar cualquier paso que lo lleve a crecer. Para él es una bendición, pero también ha aprendido de sus padres la importancia de esforzarse para alcanzar sus sueños y ese es el mensaje que busca llevarles a otros jóvenes que deseen emprender como él.

“Tengo la suerte de tener una familia que me apoya, pero al final del día, empezar de cero no es fácil. Pero si uno trabaja duro y le pone todo el esfuerzo que pueda al 100% puede hacer algo con su vida. A quienes quieran emprender les digo que deben hacer lo que desean a su tiempo, hacerlo a su momento y no pensar en lo que digan los demás. Si uno se enfoca en lo que quiere hacer, va a avanzar”, menciona.

“Mi papá es Superman”

Desde pequeño Lorenzo ha tenido una relación muy cercana con su papá. A pesar de la fama y de las giras que lo alejan de casa por meses, Chayanne siempre buscó esas actividades que les interesan a los dos, además de inculcarle la importancia de compartir con su familia, viajando a Puerto Rico durante el año y sobre todo durante las fiestas navideñas.

Lorenzo Figueroa (Carlos Giusti/Staff)

Sin embargo, a pesar de la normalidad que sus padres han querido mantener en casa, Lorenzo creció sabiendo que su papá es famoso y muy querido en todo Latinoamérica. Por esta razón, no le sorprende leer mensajes de amor hacia su padre en las redes sociales.

“Para mí, mi papá son dos personas. Es como Clark Kent y Superman. En la casa es papi, con quien voy a jugar golf o al gimnasio. Pero cuando está trabajando, él es Chayanne. Se monta en el escenario y tú lo ves (cantando) ‘Provócame’, empieza a bailar, a cantar y me impresiona su energía. Después del concierto, lo veo y me dice: ‘¿Cómo estás Lolo? ¿Todo bien? ¿Qué te parece el concierto?’. Y yo le digo: ‘Papi, ¿cómo voy a estar?”, dice muy orgulloso.

Lorenzo destaca que ha visto muchos conciertos de su papá y siempre se maravilla con el espectáculo y la fuerza de su papá sobre el escenario.

“No es solamente en el concierto que se para y empieza a cantar, ahí están los bailarines, los fuegos artificiales y todos los efectos especiales. Es increíble. Antes del concierto la energía que emite es como un león en una jaula. Lo ves listo y sientes una energía bien fuerte”, concluye.