Con 22 años y una hoja en blanco, Isadora prefiere ser ella quien de pinceladas llenas de colores para crear su propia obra de arte. Esta vez, esos colores se traducen en sonidos, géneros y estilos musicales, para abrirse paso en la palestra musical.

Con una propuesta que considera muy afín con su personalidad y, sobre todo, con la que puso de manifiesto su espontaneidad, se lanza al ruedo con el tema basado en el género pop “HBD!”, que salió al mercado el pasado 9 de diciembre. “Siempre digo que lo que me nace, es lo que tiene que ser”, asegura la joven cantante, quien entre tantos otros temas escritos, decidió escoger este, que apenas nació en octubre pasado.

“Es muy honesto, muy orgánico y muy natural, porque creo que si la música se supone que cause un sentimiento, uno tiene que escribirla con sentimiento, porque si no, imagínate, es imposible. Entonces entré al estudio ese día, con unos compositores súper talentosos, que era la primera vez que los conocía y empezamos a escribir. Durante esos días había muchas celebraciones y de repente escribí la canción. Después de tantos años pensando cuál será mi primer sencillo, nunca sentí ese ‘click’, pero de repente, te lo juro, escribí la canción y ese mismo día, con dos meses que eran los que me quedaban para cumplir años, dije ‘tengo que sacar esta canción’”, explicó la cantante, quien recientemente se graduó de la Escuela de Música de la Universidad de Miami.

PUBLICIDAD

Aún cuando todo el mundo le dijo que iba a ser difícil lanzarse con ese tema porque no tenía mucho tiempo de planificación, Isadora sentía en su interior que en definitiva ese era el tema y de inmediato dijo sentir el apoyo de su gente, por lo que no lo pensó dos veces. Así también fue como a dos semanas de lanzarlo, creó el video musical, para el que no usó extras, sino a sus mejores amigas y su hermano. “Fue un momento muy especial para el primer tema, poder vivir eso con ellos. Es hermoso”, agregó.

“Yo le llamo música de carro, como que musiquita con la que uno es capaz de estar en una fiesta gritando la canción. A mí me encantaría gritar la canción en una fiesta, quería hacer algo con lo que la gente pueda moverse y un cumpleaños también es una fiesta. Entonces, tampoco quería hacer una balada porque quiero que la gente se sienta bien el día de su cumpleaños, pero sin quitarle crédito a ese sentimiento que uno no sabe por qué lo siente, pero que es honesto y que es verdadero”, dijo acerca del sencillo.

Asegura que su amor por la música siempre estuvo, desde que tiene uso de razón. A los seis años comenzó a escribir canciones y, aunque no sabía lo que hacía en ese momento, era lo único que conocía. Aún recuerda esa primera canción que hizo en inglés, cuando apenas estaba en kínder y con la que se ríe de pensarlo, pues trataba de estar enamorada, de que el muchacho no la deja divertirse y ella quiere pasarla bien, pero también quiere estar enamorada.

PUBLICIDAD

“No hubo un momento en que no amé la música y que no quisiera estar cantando y escribiendo. Decía, ‘bueno, es lo que amo’, pero no entendía que podía hacer una carrera. Solo sabía que me encantaba y como la gente siempre habla de que ‘ay el trabajo, el trabajo’, yo dije no, si esto me gusta tanto, es imposible que sea trabajo, pero fui creciendo y siempre escribiendo, siempre cantando, un poco tímida porque tenía mucho miedo de qué iba a decir la gente, y después llegó un punto en donde dije, ‘no hay manera de hacer otra cosa, yo tengo que hacer esto, esta es mi pasión, es el amor de mi vida y no me veo haciendo otra cosa que no sea la música. Entonces me voy a lanzar a completamente”, expresó la joven que nació en Miami.

En la universidad se preparó para tener todas las herramientas necesarias para incursionar profesionalmente en el mundo musical, pues además de amar la parte creativa y de hacer toda su música, le apasiona el aspecto de negocios que gira en torno a esta.

“Me parece tan interesante este mundo de los negocios. Fue una experiencia poder aprender de gente que no tiene nada que ver con la música que estoy haciendo y poder usar esas herramientas para crear música y tener esas influencias. Por ejemplo, aunque no tengo nada que ver con la música ‘country’ ahora mismo, puedo aprender de esa música, hacerme crecer y tener esas ganas de seguir creciendo”, apuntó mientras resalta que esta experiencia le dio la oportunidad de crear su propio sello “Mariposa Music” e incluso ella misma hacer la carátula y ofrecer sus ideas para la producción y dirección del video musical.

PUBLICIDAD

“En este momento de mi carrera en donde la hoja está en blanco, poder escoger los colores e ir pintando las figuritas yo misma ha sido espectacular”, añadió.

De San Lorenzo, la tierra de su famoso padre, para el mundo

Isadora lleva con orgullo el apellido Figueroa, pues es hija de nada más y nada menos, que del cantante puertorriqueño Chayanne, ese hijo de San Lorenzo que es tan querido, a quien llamaron Elmer Figueroa. La presión de “ser hija de” en un momento le acompañó, pero haber incursionado en la Escuela de Música le dio la seguridad de creer en sí misma y en lo que hace, de confiar y ser feliz con lo que propone, y de ahora darse a conocer por sus propios méritos.

“Para mí como papá es el mejor papá del mundo, como artista lo admiro también. La carrera que ha tenido mi papá ha sido espectacular. Me imagino que muchos hijos de artistas experimentan ese sentimiento de que ‘espero que la gente me quiera y que quiera mi música, por mí’, porque es un peso no solo en la música, pero también en la vida. A veces uno no sabe ciertas personas que se te pegan por ciertas razones, que uno cuando es chiquito no entiende, pero yo con mucho orgullo soy, no solamente por el artista que es, sino por la persona. Pero, definitivamente ahora estoy tratando de establecerme y encontrarme yo misma como artista, y él me está apoyando como papá”, manifestó.

El apoyo tanto de su padre como de su madre, la venezolana Marilisa Maronesse, resalta que ha sido vital en el proceso, donde hay tantas altas y bajas, además de tantas emociones. Culmina un año con pleno lanzamiento, por lo que el 2023 lo ve como uno lleno de oportunidades, en el que no descarta cantar en inglés y aventurarse en otros géneros. Su fin es continuar dándose a conocer y en el transcurso del tiempo ir lanzando temas con los que espera conectar, así como lo hace a través de su cuenta de Instagram, por donde demuestra su autenticidad.

PUBLICIDAD

Cuenta los días para visitar por dos semanas a Puerto Rico, al pueblo de San Lorenzo, en donde vive su familia. Cuenta las horas para saborear un coquito y mofongo, entre otras delicias culinarias boricuas.

“Es increíble, Puerto Rico tiene mi corazón, me emociono. Estoy súper feliz allá, tengo mi abuelo, tengo mi familia, en San Lorenzo, que aunque no viva ahí, tengo a mi familia, tantas experiencias y tantos momentos de mi vida. Las Navidades, los momentos tan claves de mi vida, han sido muchos en Puerto Rico, entonces mi corazón está allá”, dijo con una amplia sonrisa en su rostro.