Tras 11 años de ausencia, el artista Pepe Álvarez regresa a escenarios con una nueva propuesta experimental
“Las suertes” es producto de años de investigación por parte del teatrero
25 de abril de 2026 - 5:00 PM
25 de abril de 2026 - 5:00 PM
Luego de más de una década alejado de los escenarios, el artista transdisciplinario Pepe Álvarez Colón vuelve al espacio escénico con “Las suertes”, una propuesta experimental que entrelaza danza, teatro, sonido y artes visuales para explorar lo sobrenatural desde una mirada contemporánea. La pieza se estrenó el viernes, 24 de abril,. en el Teatro Victoria Espinosa, en Santurce, y continuará allí con funciones el sábado 25 de abril, a las 8:00 p.m., y el domingo 26 de abril, a las 5:00 p.m.
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