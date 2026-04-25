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prima:Tras 11 años de ausencia, el artista Pepe Álvarez regresa a escenarios con una nueva propuesta experimental

“Las suertes” es producto de años de investigación por parte del teatrero

25 de abril de 2026 - 5:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"Las suertes" marca el regreso del artista a los escenarios. (Suministrada)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com

Luego de más de una década alejado de los escenarios, el artista transdisciplinario Pepe Álvarez Colón vuelve al espacio escénico con “Las suertes”, una propuesta experimental que entrelaza danza, teatro, sonido y artes visuales para explorar lo sobrenatural desde una mirada contemporánea. La pieza se estrenó el viernes, 24 de abril,. en el Teatro Victoria Espinosa, en Santurce, y continuará allí con funciones el sábado 25 de abril, a las 8:00 p.m., y el domingo 26 de abril, a las 5:00 p.m.

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TeatroTeatro Victoria EspinosaSanturce
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Víctor Ramos Rosado
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Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
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