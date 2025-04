“Yo tengo un espíritu inquieto que me ha acompañado desde pequeña y me hace meter en problemas, y a tener mucho más que sueños, yo siempre digo metas, porque hay que acompañarlos de esfuerzos y de sacrificios para que se conviertan en realidad, pero sobre todo que las metas sean alcanzables. Así que en esta etapa, esto era lo que quería hacer. Yo quería tener un poco de autonomía, me parece que la autonomía es importante para poder controlar de alguna forma el mensaje, la sensibilidad, la sofisticación y por ende la calidad”, dijo la emprendedora en entrevista con El Nuevo Día .

“No tenía vida. Tú sabes, ganas años y no pasa nada porque no puedes, no duermes. Yo me levantaba a las 3:30 a.m., aunque ahora lo más tarde que me levanto es a las 4:00 a.m., pero ahora le puedo echar la comida a los peces, puedo correr bicicleta, puedo hacer café, puedo hacer pancakes. Y eso me da una libertad que no tenía y que extrañaba, porque nosotras siempre fuimos, desde el comienzo de nuestra corporación, autónomas. Tanto Alba como yo hacíamos los proyectos y los entregábamos al canal y había una especie de autonomía, de flexibilidad, porque así es como lo quiero llamar”, añadió con entusiasmo.