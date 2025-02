“Te voy a agradecer toda la vida”: elenco de “En la mañana” se despide de Sonia Valentín

“Sonia Valentín, la productora que sin conocerme vio lo que muy pocos veían, y me puso en el mapa. Te lo voy a agradecer toda la vida.T odavía recuerdo como si fuera ayer el día que me escribieron de tu equipo de trabajo sobre tu interés en reunirte conmigo, genuinamente no lo podía creer por el momento en el que vivía. Pasó el tiempo y casi dos años después te despides del programa en donde me diste la oportunidad más grande que he tenido. Gracias por hacerme parte de conversaciones y entrevistas tan importantes, gracias por tanto aprendizaje, gracias por confiar en el talento jóven de nuestro país. Voy a extrañar los ‘bien batiau’ después de una entrevista o las correcciones que tanto me han ayudado a seguir progresando, creciendo y mejorando. Te quiero, y te deseo el mayor de los éxitos en tu nueva etapa. Sé que como todo lo que haces, será de excelencia. Gracias Sonia”, expresó el animador José “Pepe” Calderón.