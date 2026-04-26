Nimsy López se conmueve en medio de viaje a República Dominicana: “Me apasiona adorarle y servirle”

Para Nimsy López, la música no es solo una carrera, sino un altar de gratitud. Tras enfrentar desafíos de salud que pusieron a prueba su fe a finales de 2025 y principios de 2026, la adoradora puertorriqueña ha transformado su proceso en una declaración de victoria que resuena en temas como “Testimonio de vida”.

Nacida en un hogar ministerial y criada bajo los valores de la fe, la ministro ha logrado trascender generaciones con un estilo de adoración profundo y auténtico. Con éxitos como “Proceso” y “Viene”, se ha consolidado como un referente de la música sacra al llevar un mensaje de esperanza desde los altares locales hasta grandes escenarios como el Coca-Cola Music Hall.

Hoy, sábado, López acudió a sus redes sociales llena de emoción. El hecho de retomar su agenda, poco a poco, es algo que veía inalcanzable.

“El sábado pasado de camino a República Dominicana lloraba en el avión de agradecimiento a Dios por permitirme retornar poco a poco a lo que amo y me apasiona: adorarle y servirle", dijo.

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Según la adoradora, encendió la cámara de su celular para utilizarla como espejo. “Sin percatarme que lo tenía en video (por eso es tan corto). En fin lo comparto como un ejemplo que no importa el lugar y las lágrimas que derrames en el cielo hay registro de cada una de ellas y él las recoge en su redoma”, dijo.

En su mensaje, López incluyó una hermosa reflexión basada en la perspectiva bíblica del cuidado divino, frecuentemente compartida en contextos de adoración y consuelo.

“Dios ve tu dolor: Ninguna lágrima pasa desapercibida.

Dios lo valora: Tus momentos de tristeza no son insignificantes.

Dios lo recuerda: ‘Están en tu libro’ implica que Él no olvida lo que has vivido.

Dios se involucra: No es un observador distante; le importa profundamente lo que te pasa.

Es como si Dios dijera: ‘Cada lágrima tuya tiene valor para mí. No la ignoro, la guardo, la recuerdo y voy a obrar en medio de eso’“, lee el mensaje.