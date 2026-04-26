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Nimsy López se conmueve en medio de viaje a República Dominicana: “Me apasiona adorarle y servirle”

La cantante de música sacra agradece retomar, poco a poco, su agenda

26 de abril de 2026 - 8:48 PM

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Nimsy López se ha establecido como una figura prominente en la música cristiana contemporánea. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Para Nimsy López, la música no es solo una carrera, sino un altar de gratitud. Tras enfrentar desafíos de salud que pusieron a prueba su fe a finales de 2025 y principios de 2026, la adoradora puertorriqueña ha transformado su proceso en una declaración de victoria que resuena en temas como “Testimonio de vida”.

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Nacida en un hogar ministerial y criada bajo los valores de la fe, la ministro ha logrado trascender generaciones con un estilo de adoración profundo y auténtico. Con éxitos como “Proceso” y “Viene”, se ha consolidado como un referente de la música sacra al llevar un mensaje de esperanza desde los altares locales hasta grandes escenarios como el Coca-Cola Music Hall.

Hoy, sábado, López acudió a sus redes sociales llena de emoción. El hecho de retomar su agenda, poco a poco, es algo que veía inalcanzable.

“El sábado pasado de camino a República Dominicana lloraba en el avión de agradecimiento a Dios por permitirme retornar poco a poco a lo que amo y me apasiona: adorarle y servirle", dijo.

Según la adoradora, encendió la cámara de su celular para utilizarla como espejo. “Sin percatarme que lo tenía en video (por eso es tan corto). En fin lo comparto como un ejemplo que no importa el lugar y las lágrimas que derrames en el cielo hay registro de cada una de ellas y él las recoge en su redoma”, dijo.

En su mensaje, López incluyó una hermosa reflexión basada en la perspectiva bíblica del cuidado divino, frecuentemente compartida en contextos de adoración y consuelo.

“Dios ve tu dolor: Ninguna lágrima pasa desapercibida.

Dios lo valora: Tus momentos de tristeza no son insignificantes.

Dios lo recuerda: ‘Están en tu libro’ implica que Él no olvida lo que has vivido.

Dios se involucra: No es un observador distante; le importa profundamente lo que te pasa.

Es como si Dios dijera: ‘Cada lágrima tuya tiene valor para mí. No la ignoro, la guardo, la recuerdo y voy a obrar en medio de eso’“, lee el mensaje.

La carrera de Nimsy López no solo se limita a la música, sino que destaca por más de 15 años de compromiso con labores humanitarias y de restauración de vidas. Temas como "Proceso", "Otra vez lo hará" y "Viene" son himnos en congregaciones cristianas, reconocidas por letras que invitan a la fe en medio de la adversidad.Con más de 600 videos y una comunidad de miles de suscriptores, utiliza plataformas como YouTube e Instagram para ministrar diariamente.
1 / 8 | Nimsy López: un legado de alabanza que trasciende generaciones. La carrera de Nimsy López no solo se limita a la música, sino que destaca por más de 15 años de compromiso con labores humanitarias y de restauración de vidas. - Facebook
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Nimsy Lópezmúsica sacraRepública Dominicana
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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