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Nimsy López celebra sus 25 años de ministerio en “Epicentro”

El evento contó con la participación de figuras como la adoradora Emily Peña, el pastor Nixon Cruz y el cantante Danny Berríos

5 de abril de 2026 - 9:53 PM

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Nimsy López enfrentó una crisis de salud en diciembre de 2025 que se extendió hasta principios de este año. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Bajo el lema de una convocatoria nacional de fe, los terrenos del Castillo San Felipe del Morro en San Juan se transformaron una vez más en el escenario de “Epicentro”. Este año, el evento cobró un significado especial al celebrar los 25 años de ministerio de la reconocida cantante de música sacra Nimsy López y su esposo, el evangelista Micky Mulero.

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“Epicentro” no es solo un concierto; es el punto de encuentro donde miles se unen para declarar bendición sobre Puerto Rico. La cita anual, además, supuso un altar de agradecimiento para la adoradora quien regresó a los escenarios después de un tiempo de prueba que ha fortalecido su voz y su mensaje.

A la cantante de música sacra le dio un fuerte quebranto de salud que comenzó en diciembre de 2025, el cual incluyó la pérdida temporal de la visión y la mantuvo hospitalizada en estado crítico. López pasó cerca de 20 días hospitalizada, de los cuales 11 estuvo en la unidad de cuidados intensivos debido a complicaciones que pusieron su vida en riesgo.

Aunque su familia inicialmente mantuvo discreción sobre el diagnóstico exacto, se mencionó la presencia de ciertos hallazgos y tratamientos específicos tras ser sometida a diversas pruebas en el hospital. Tras recibir un primer alta el 20 de diciembre, tuvo que ser hospitalizada nuevamente a finales de ese mismo mes.

Para enero de este año, la cantante se encontraba estable y en proceso de recuperación. En sus redes sociales, como de costumbre, compartió testimonios sobre su mejoría y su fe en su sanación.

Ese mismo sentido de gratitud fue el que la condujo esta tarde hasta “Epicentro”. Desde la mañana fueron muchos los hermanos en la fe que comenzaron a llegar para celebrar junto a la exponente.

Entre los asistentes destacaron miembros de la Iglesia de Dios Pentecostal M.I., la pastora Wanda Rolón, así como un nutrido grupo de capellanes.

Previo al período de adoración y clamor, el obispo Hernán Rivera tuvo un emotivo reconocimiento para Mulero y López en su aniversario ministerial número 25. La actividad, que comenzó a las 5:30 p.m., contó con la participación de destacadas figuras del ámbito cristiano. Entre ellos, la adoradora Emily Peña, el pastor Nixon Cruz y el cantante Danny Berríos.

“‘Epicentro’ es el cierre de más de 20 días de oración. En estos días mi fe fue estremecida, pero cada mañana que me levanto y puedo respirar doy gloria a Dios porque soy un testimonio”, dijo López durante su participación.

Previo a deleitar a los presentes con la alabanza “Ora, declara y alaba”, expresó: “Yo sé al Dios que yo le sirvo y lo he visto hacer milagros en la vida de otros y en la mía. Yo estoy agradecida porque dos veces en intensivo mi vida se escapaba”.

La carrera de Nimsy López no solo se limita a la música, sino que destaca por más de 15 años de compromiso con labores humanitarias y de restauración de vidas. Temas como "Proceso", "Otra vez lo hará" y "Viene" son himnos en congregaciones cristianas, reconocidas por letras que invitan a la fe en medio de la adversidad.Con más de 600 videos y una comunidad de miles de suscriptores, utiliza plataformas como YouTube e Instagram para ministrar diariamente.
1 / 8 | Nimsy López: un legado de alabanza que trasciende generaciones. La carrera de Nimsy López no solo se limita a la música, sino que destaca por más de 15 años de compromiso con labores humanitarias y de restauración de vidas. - Facebook
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Nimsy Lópezmúsica sacraEl Morro
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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