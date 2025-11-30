Opinión
Estilos de vidaNutrición y ejercicios
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Influencer de “fitness” Dmitry Nuyanzin muere por reto de ingerir 10 mil calorías diarias

El creador de contenido documentó en sus redes sociales su dramática dieta para aumentar de peso y luego rebajar

30 de noviembre de 2025 - 10:06 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El entrenador Dmitry Nuyanzin falleció a los 30 años. Captura/ Instagram (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El influencer fitness y entrenador ruso Dmitry Nuyanzin, de 30 años, murió al realizar un reto donde debía aumentar 50 libras para posteriormente demostrar que podía perderlos con su método de adelgazamiento.

RELACIONADAS

Dmitry pasó semanas comiendo 10,000 calorías al día con el objetivo de animar a sus clientes a perder peso junto a él, pero sufrió un paro cardíaco mientras dormía.

Según Daily Mail, el creador de contenido documentó en sus redes sociales su dramática dieta que incluía pasteles para el desayuno; albóndigas cubiertas con mayonesa para el almuerzo; y una hamburguesa con dos pizzas pequeñas para la cena.

Había ganado casi 30 libras en un mes como parte del desafío y prometió pagar 100 dólares a quienes logren perder 10 % de su peso corporal usando su programa para Año Nuevo.

“Mi curso de pérdida de peso comenzará pronto, donde puedes ganar premios geniales y, lo más importante, construir un cuerpo hermoso, aprender a comer y divertirte”, escribió en su Instagram.

Tags
MuertesNutriciónAlimentosinfluencer
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
