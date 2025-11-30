Influencer de “fitness” Dmitry Nuyanzin muere por reto de ingerir 10 mil calorías diarias

El influencer fitness y entrenador ruso Dmitry Nuyanzin, de 30 años, murió al realizar un reto donde debía aumentar 50 libras para posteriormente demostrar que podía perderlos con su método de adelgazamiento.

Dmitry pasó semanas comiendo 10,000 calorías al día con el objetivo de animar a sus clientes a perder peso junto a él, pero sufrió un paro cardíaco mientras dormía.

Según Daily Mail, el creador de contenido documentó en sus redes sociales su dramática dieta que incluía pasteles para el desayuno; albóndigas cubiertas con mayonesa para el almuerzo; y una hamburguesa con dos pizzas pequeñas para la cena.

Había ganado casi 30 libras en un mes como parte del desafío y prometió pagar 100 dólares a quienes logren perder 10 % de su peso corporal usando su programa para Año Nuevo.

