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Neuralgia, ¿qué es?

Uno de sus síntomas es el aumento de la sensibilidad de la piel a lo largo de la ruta del nervio dañado

28 de abril de 2026 - 1:08 PM

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La prevalencia del dolor lumbar se ha duplicado en los últimos 25 años. (Shutterstock)
La neuralgia puede ocasionar debilidad o parálisis completa de los músculos inervados por el mismo nervio.
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La neuralgia es un dolor agudo y espantoso que sigue la ruta de un nervio y se debe a la irritación o daño al nervio. También se le conoce como “dolor de nervio”, “dolor nervioso” o “neuropatía dolorosa”, que en muchos casos, la causa se desconoce.

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De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina (NIH, en inglés), las neuralgias comunes incluyen: la neuralgia postherpética (un dolor que continúa después de un brote de herpes zóster), la neuralgia del trigémino (un dolor como una puñalada o un electroshock en parte de la cara), la neuropatía alcohólica y la neuropatía periférica.

Las dos formas más comunes de neuralgia son la neuralgia posherpética y la neuralgia del trigémino. Una neuralgia relacionada, pero menos común, afecta al nervio glosofaríngeo, el cual suministra sensibilidad a la garganta.

Se destaca además que la neuralgia es más común en las personas de edad avanzada, pero puede ocurrir a cualquier edad.

Las causas de la neuralgia incluyen: irritación por químicos; enfermedad renal crónica; diabetes; infecciones como herpes zóster (culebrilla), VIH, enfermedad de Lyme y sífilis; medicamentos de quimioterapia como cisplatino, paclitaxel o vincristina; porfiria (trastorno de la sangre); presión sobre los nervios por huesos, ligamentos, vasos sanguíneos o tumores cercanos; traumatismo (incluyendo cirugía); trastorno subyacente del sistema nervioso (como esclerosis múltiple).

Según la NIH, los síntomas pueden incluir cualquiera de los siguientes:

  • Aumento de la sensibilidad de la piel a lo largo de la ruta del nervio dañado, de manera que cualquier contacto o presión se siente como dolor
  • Dolor a lo largo de la ruta del nervio que es agudo o punzante y aparece en el mismo lugar en cada episodio; puede aparecer y desaparecer (intermitente) o ser constante y ardiente, y puede empeorar cuando el área se mueve
  • Debilidad o parálisis completa de los músculos inervados por el mismo nervio

Entre las pruebas y exámenes que se le realicen, puede mostrar:

  • Sensibilidad anormal en la piel
  • Problemas de reflejos
  • Pérdida de la masa muscular
  • Falta de sudoración (la sudoración está controlada por los nervios)
  • Sensibilidad a lo largo de un nervio
  • Puntos dolorosos (áreas donde incluso un ligero contacto desencadena dolor)

Es posible que necesite ver a un odontólogo si el dolor es en la cara o la mandíbula. Un examen dental puede descartar trastornos dentales que puedan causar dolor facial, como abscesos dentales.

Otros síntomas (como enrojecimiento o inflamación) pueden ayudar a descartar afecciones, como infecciones, fracturas óseas o artritis reumatoidea.

Aunque no existen exámenes específicos para la neuralgia, la NIH explica que se pueden hacer los siguientes para encontrar su causa:

  • Exámenes de sangre para verificar los niveles de glucemia, la función renal y otras posibles causas de neuralgia
  • Resonancia magnética (RM)
  • Estudio de conducción nerviosa con electromiografía
  • Ecografía
  • Punción raquídea (punción lumbar)

Los tratamientos dependen de la causa, la ubicación y la severidad del dolor, que pueden incluir: antidepresivos, anticonvulsivos, analgésicos de venta libre o recetados y medicamentos para el dolor en forma de parches o cremas para la piel. Mientras que otros tratamientos pueden incluir:

  • Inyecciones de medicamentos para aliviar el dolor (anestésicos)
  • Bloqueo de nervios
  • Fisioterapia (se puede necesitar para algunos tipos de neuralgia, especialmente neuralgia posherpética)
  • Procedimientos para reducir la sensibilidad en el nervio (como ablación mediante radiofrecuencia, calor, compresión con globo e inyección de químicos) 
  • Cirugía para aliviar la presión de un nervio
  • Terapias alternativas como la acupuntura o biorretroalimentación

Según informa, los procedimientos pueden no mejorar los síntomas y pueden provocar pérdida de la sensibilidad, o sensaciones anormales.

Cuando otros métodos de tratamiento fallan, resalta que los proveedores pueden probar la estimulación de la médula espinal o los nervios. En raras ocasiones, se intenta un procedimiento llamado estimulación de la corteza motora (MCS, por sus siglas en inglés). Se coloca un electrodo sobre parte del nervio, la médula espinal o el cerebro y se conecta a un generador de pulsos bajo la piel. Esto cambia la forma en la que los nervios envían señales y puede reducir el dolor.

“La mayoría de las neuralgias no son potencialmente mortales ni son signos de otros trastornos que puedan poner en peligro la vida. Para el dolor intenso que no mejora, vea a un especialista en dolor con el fin de poder explorar todas las opciones terapéuticas”, amplía la NIH.

“La mayoría de las neuralgias responderán al tratamiento. Los ataques de dolor generalmente son intermitentes. Sin embargo, pueden volverse más frecuentes en algunas personas a medida que envejecen”, se añade.

Cabe destacar que algunas veces, la afección puede mejorar por sí sola o desaparecer con el tiempo, incluso cuando no se encuentra la causa.

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Neurologíanervios
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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