¿Influencer del amor? Pep Borrell llega por primera vez a Puerto Rico con conferencias sobre el noviazgo y la vida matrimonial

El autor y conferenciante español Pep Borrell Vilanova visitará Puerto Rico los días 1 y 2 de mayo para ofrecer dos charlas centradas en el noviazgo y la vida matrimonial, en un contexto donde las relaciones interpersonales enfrentan nuevos retos.

Las conferencias estarán dirigidas tanto a matrimonios como a solteros y novios. La primera, titulada “Bailando en la cocina”, está dirigida a matrimonios y se ofrecerá el viernes, 1 de mayo, a las 6:30 p.m. en el restaurante D’Paellas, ubicado en la calle Chile en Hato Rey. Para registro y taquilla puede acceder a este enlace.

La segunda charla, “Novios 100%: Cómo tirar la caña con acierto”, estará enfocada en jóvenes solteros y parejas de novios. Se llevará a cabo el sábado, 2 de mayo, en Puertorreal, Centro de Desarrollo de Liderazgo en Río Piedras. La entrada es libre de costo y requiere registro, al acceder en este enlace.

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Los espacios son limitados en ambos eventos y son una iniciativa conjunta de la Asociación de Intercambio Cultural y Puertorreal Centro de Liderazgo, en colaboración con el grupo Orientación Familiar, quienes trabajan con la International Federation for Family Development (IFFD).