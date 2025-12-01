Opinión
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Dormir mal no solo te cansa: también puede alterar tus emociones y relaciones

Si alguna vez has sentido que después de dormir mal todo te afecta más, eso tiene una explicación

1 de diciembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hay señales claras de alerta cuando el descanso ya está afectando la salud emocional, como los cambios de humor frecuentes y la ansiedad recurrente.
Por El País / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El descanso emocional es la base de una vida plena. Cuando dormimos poco, la irritabilidad aumenta, la empatía se reduce y el estrés se multiplica.

¿Alguna vez sentiste que después de dormir mal todo te afecta más? No es casualidad. La ciencia demuestra que la falta de sueño activa las emociones negativas y reduce la capacidad de regularlas. La amígdala cerebral centro de las respuestas emocionales se hiperactiva, mientras la corteza prefrontal, encargada de controlar impulsos, se desconecta. El resultado: más irritabilidad, más ansiedad y menos paciencia.

Un estudio liderado por la Universidad de California mostró que, al dormir menos de seis horas, aumenta significativamente el riesgo de ansiedad y pensamientos negativos. Incluso la empatía disminuye: nos cuesta más interpretar las emociones de los demás y ser comprensivos.

Dormir mal, en definitiva, afecta la manera en que nos relacionamos con el mundo. Y se manifiesta en la pareja, en la familia y en el trabajo: los conflictos tienden a escalar, las discusiones se vuelven más frecuentes y la tolerancia disminuye.

Según investigaciones a través de una encuesta, más de la mitad de los encuestados siente irritabilidad como consecuencia directa de dormir mal.

También se identificaron diferencias según género y edad: las mujeres reportan con mayor frecuencia problemas de sueño, muchas veces asociados a la carga mental del cuidado familiar y a factores hormonales; los hombres, en cambio, relacionan el mal descanso más con consecuencias físicas y metabólicas.

En los jóvenes predomina la tendencia a “robarle horas al sueño” por estudio, trabajo o vida social; en los adultos el estrés laboral y la dificultad de desconexión digital aparecen como factores centrales; mientras que en las personas mayores influyen los despertares nocturnos y la fragmentación del sueño.

A esto se suman particularidades según la vida social y cultural, que muchas veces se prolonga hasta tarde cenas largas, partidos de fútbol, reuniones familiares y existe la costumbre de consumir café o mate incluso de noche. Estas prácticas interfieren en la conciliación del sueño y explican por qué muchas personas descansan menos horas de las recomendadas.

Los especialistas señalan que hay señales claras de alerta cuando el descanso ya está afectando la salud emocional: cambios de humor frecuentes, apatía, ansiedad recurrente, dificultades de concentración y conflictos en los vínculos interpersonales.

Practica hábitos simples

A la vez, existen hábitos simples que pueden marcar la diferencia: mantener horarios regulares, reducir la exposición a pantallas antes de dormir, evitar cafeína y alcohol en las horas previas, crear un ambiente oscuro y silencioso, e incorporar rutinas de relajación como lectura tranquila, estiramientos suaves o respiración consciente.

ACERCA DEL AUTOR
El País / GDA
El País es una empresa familiar fundada el 14 de setiembre de 1918 como un diario. Por sus páginas han pasado todo tipo de acontecimientos en estos 100 años, los que...
