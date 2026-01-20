Opinión
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Muere influencer tras luchar contra un raro tipo de cáncer

En su última publicación a sus seguidores, había asegurado sentirse bien

20 de enero de 2026 - 9:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miren García ‘Mirenxu’ (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La influencer española Miren García, conocida en redes sociales como Miren García ‘Mirenxu’, murió a los 29 años después de luchar contra un raro tipo de cáncer.

RELACIONADAS

Su familia confirmó la noticia a través de un comunicado: “Fuiste, eres y serás única para nosotros.

“Ahora tenemos un ángel más en el cielo y sé que abuelo y tú nos guiarás y acompañarás en este duro proceso”, dice el comunicado publicado el 10 de enero.

García fue diagnosticada con Leiomiosarcoma, un tipo de cáncer poco frecuente y agresivo que se origina en las células del músculo liso, cuando apenas tenía 2 años.

Un día antes de su deceso, García habló sobre su última cita médica, de la cual terminó siendo hospitalizada.

“No sé cuánto tiempo estaré aquí: están haciendo pruebas y revisando todo. Me siento bien. Ya viene el fin de semana, que se me hará largo, pero seguro que pasará rápido”, dijo.

ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: