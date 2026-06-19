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Sorpenden a Raymond Arrieta con pintura de su padre en tamaño real

El artista Eddie Batoa le entregó la obra al comediante esta tarde, durante la transmisión de “Día a día” de Telemundo

19 de junio de 2026 - 3:53 PM

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Raymond Arrieta confesó que se sentía nervioso antes de la develación. (Carlos Rivera Giusti)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Hay fechas en el calendario que se miden por silencios, y para Raymond Arrieta, este Día de los Padres reescribe el significado de la nostalgia. Tras la partida de Don Ramón Arrieta a solo meses de la celebración, el habitual bullicio del hogar y los escenarios se tiñe de un recuerdo vivo.

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La ausencia física de quien fue su mayor inspiración no apaga la festividad, sino que la transforma en un tributo íntimo: el paso de extrañar la figura presente a honrar los valores de un guerrero que jamás se rindió.

Esta tarde, el comediante compartió en sus redes sociales un momento especial que vivió hoy durante el programa “Día a día” de Telemundo. Junto a él, estuvo el artista Eddie Batoa.

“Qué sorpresa más hermosa. Qué regalo de Padres más espectacular. Eddie me escribió tan pronto se enteró de la muerte de papi y me dijo que iba a trabajar algo, y hoy, a dos días de los Padres me trae su trabajo. Los dos estábamos nerviosos yo por lo que vería y él por su compromiso y su arte”, comenzó.

Arrieta agregó: “Eddie, a nombre de mi familia y de todos mis amigos y fanáticos, gracias. Tu arte ocupará un espacio muy especial en mi vida. Bendiciones”.

Al develar la obra, apareció la imagen de Don Millo con el mar de fondo. Según el artista, la figura del progenitor de Arrieta fue realizada a tamaño real, para que “siempre lo tenga presente”.

El presentador no pudo evitar el llanto. Asimismo, recibió el apoyo de sus compañeros Víctor Santiago y Dagmar.

2009 | En la primera edición, Raymond caminó de Ponce a San Juan.2009 | En la primera edición, Raymond caminó de Ponce a San Juan.2025 | Cataño fue el destino final de la tercera caminata de la iniciativa número 16 de “Da Vida”.
1 / 42 | FOTOS: Repasamos 16 años de las caminatas de Raymond Arrieta. 2009 | En la primera edición, Raymond caminó de Ponce a San Juan. - TONY ZAYAS
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Raymond ArrietaDía de los Padres
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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