Sorpenden a Raymond Arrieta con pintura de su padre en tamaño real

Hay fechas en el calendario que se miden por silencios, y para Raymond Arrieta, este Día de los Padres reescribe el significado de la nostalgia. Tras la partida de Don Ramón Arrieta a solo meses de la celebración, el habitual bullicio del hogar y los escenarios se tiñe de un recuerdo vivo.

La ausencia física de quien fue su mayor inspiración no apaga la festividad, sino que la transforma en un tributo íntimo: el paso de extrañar la figura presente a honrar los valores de un guerrero que jamás se rindió.

Esta tarde, el comediante compartió en sus redes sociales un momento especial que vivió hoy durante el programa “Día a día” de Telemundo. Junto a él, estuvo el artista Eddie Batoa.

“Qué sorpresa más hermosa. Qué regalo de Padres más espectacular. Eddie me escribió tan pronto se enteró de la muerte de papi y me dijo que iba a trabajar algo, y hoy, a dos días de los Padres me trae su trabajo. Los dos estábamos nerviosos yo por lo que vería y él por su compromiso y su arte”, comenzó.

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Arrieta agregó: “Eddie, a nombre de mi familia y de todos mis amigos y fanáticos, gracias. Tu arte ocupará un espacio muy especial en mi vida. Bendiciones”.

Al develar la obra, apareció la imagen de Don Millo con el mar de fondo. Según el artista, la figura del progenitor de Arrieta fue realizada a tamaño real, para que “siempre lo tenga presente”.

El presentador no pudo evitar el llanto. Asimismo, recibió el apoyo de sus compañeros Víctor Santiago y Dagmar.