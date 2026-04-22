Familia de Raymond Arrieta anuncia detalles de las exequias de Don Millo
“Vives en nuestros corazones”, expresó el comediante
22 de abril de 2026 - 10:14 PM
22 de abril de 2026 - 10:14 PM
El 14 de abril de 2026, Puerto Rico se unió en un abrazo solidario con su querendón, Raymond Arrieta. La partida de don Ramón Arrieta Nieves marcó el fin de una batalla física, pero el inicio de un legado eterno de unión familiar.
“Te amo, papá”, fueron las palabras con las que el comediante despidió al hombre que lo acompañó en sus momentos más difíciles, incluso cuando le tocó a él asumir el rol de cuidador en las noches de hospital.
Esta tarde, el coanfitrión de “Día a día” de Telemundo reapareció en las redes sociales para anunciar las exequias de su padre.
“Papi, te amamos. Vives en nuestros corazones. Gracias por enseñarme la humildad, el buen humor, ser positivo y perseverante, amar a la familia y ayudar al que necesita. Te amo, papá”, lee el mensaje que Arrieta agregó en la publicación.
El velatorio de Don Millo tendrá lugar este viernes, 24 de abril en la capilla de la Funeraria Ehret. El horario será de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
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