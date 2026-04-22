Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Familia de Raymond Arrieta anuncia detalles de las exequias de Don Millo

“Vives en nuestros corazones”, expresó el comediante

22 de abril de 2026 - 10:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Raymond Arrieta junto a sus padres. (vanessa.serra@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El 14 de abril de 2026, Puerto Rico se unió en un abrazo solidario con su querendón, Raymond Arrieta. La partida de don Ramón Arrieta Nieves marcó el fin de una batalla física, pero el inicio de un legado eterno de unión familiar.

RELACIONADAS

“Te amo, papá”, fueron las palabras con las que el comediante despidió al hombre que lo acompañó en sus momentos más difíciles, incluso cuando le tocó a él asumir el rol de cuidador en las noches de hospital.

Esta tarde, el coanfitrión de “Día a día” de Telemundo reapareció en las redes sociales para anunciar las exequias de su padre.

“Papi, te amamos. Vives en nuestros corazones. Gracias por enseñarme la humildad, el buen humor, ser positivo y perseverante, amar a la familia y ayudar al que necesita. Te amo, papá”, lee el mensaje que Arrieta agregó en la publicación.

El velatorio de Don Millo tendrá lugar este viernes, 24 de abril en la capilla de la Funeraria Ehret. El horario será de 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

Raymond Arrieta lleva más de 30 años entreteniendo al público boricua a través de la pantalla chica.Es uno de los querendones de Puerto Rico. Además tiene su programa "Raymond y sus Amigos" también por Telemundo.
1 / 40 | FOTOS: Raymond Arrieta y su paso por la televisión puertorriqueña. Raymond Arrieta lleva más de 30 años entreteniendo al público boricua a través de la pantalla chica. - Archivo

Tags
Raymond ArrietaMuertes
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 21 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: